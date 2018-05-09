9 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama - Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

9 Mayıs Milli Piyango sonuçları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, 29'unda yapılıyor. Ankara'da yapılacak Milli Piyango çekilişi canlı yayında yapılacak. Saat 18.00'da noter huzurunda yapılacak Milli Piyango çekilişini haberimizden canlı olarak anlık takip edebilirsiniz. Milli Piyango son çekilişi, 23 Nisan özel çekilişi idi ve büyük ikramiye 4 milyon TL idi. Çekilişte büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmıştı. Bu akşam yapılacak 9 Mayıs Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 2.5 milyon lira. Sayfamızdan Milli Piyango çekilişini anlık olarak takip edebilir ve bilet sorgulama sayfasında Milli Piyango biletinizi sorgulayabilirsiniz.

9 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru ile 9 Mayıs Milli Piyango çekilişi ile başlayarak Milli Piyango çekiliş saati 17.00 olduğu açıklandı. Canlı yayında yapılacak çekilişte ise 2 büyük ikramiye ve amorti çekilişi canlı yayında yapılacak ve çekiliş saati 18.00. Bu çekilişi canlı izlemek isterseniz aşağıdaki fotoğrafa tıklamanız yeterli olacaktır.