HABER

9. MERKEZEFENDİ GELENEKSEL TIP FESTİVALİ COŞKUYLA KUTLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 21:26 | Son Güncelleme

* Vatandaşlar mesir macunu kapabilmek için birbiriyle yarıştı Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA  19.

* Vatandaşlar mesir macunu kapabilmek için birbiriyle yarıştı

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

  1. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali coşkuyla kutlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun mesir macunu saçtığı festivalde, vatandaşlar havada mesir macunu kapabilmek için birbiriyle yarıştı.

İstanbul'da mesir macunu şenliği olarak ünlenen, geleneksel tıp yöntemlerinin halka tanıtılmasının ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığı Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, mesir macunu saçımıyla başladı. Bu yıl 19'cusu gerçekleştirilen festivale Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların atılan mesir macunlarını kapabilmek için birbirleriyle yarıştığı festivalde, kimi vatandaşların şemsiye açarak mesir macunu yakalamaya çalışması ise alanda renkli görüntüler oluşturdu.

MESİR MACUNU KAPABİLMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTILAR
Festivalin açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın "19 yıl önce şöyle bir hayalimiz olmuştu Merkez Efendi bulunduğumuz bölge geleneksel tıpla ilgili birimsel birikimin toplandığı yer olacaktır. Merkez Efendi geçmişle gelecegin , geçmişle bugünün buluştugu yer olacaktır . Sizlerden aldığımız yetki ve sizlerden aldığımız destekle büyük mesafeler kat ettik" dedi.
Konuşmaların ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu Mesir macunu saçımı yaptı. On birlerce mesir macununun saçıldığı festivalde vatandaşlar havada mesir macunu kapabilmek için birbiriyle yarıştı.

Görüntü Dökümü:
--------------
- Murat Aydının konuşması
- Mesir macunu dağıtılması
- Vatandaşların şemsiye açması
- Genel ve Detaylar

PARTNERPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'daPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da
Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa ettiTRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.