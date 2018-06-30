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9. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

 19.

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL,(DHA) 19. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali coşkuyla kutlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun mesir macunu saçtığı festivalde, vatandaşlar havada mesir macunu kapabilmek için birbiriyle yarıştı.

İstanbul'da mesir macunu şenliği olarak ünlenen, geleneksel tıp yöntemlerinin halka tanıtılmasının ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığı Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, mesir macunu saçımıyla başladı. Bu yıl 19'cusu gerçekleştirilen festivale Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların atılan mesir macunlarını kapabilmek için birbirleriyle yarıştığı festivalde, kimi vatandaşların şemsiye açarak mesir macunu yakalamaya çalışması ise alanda renkli görüntüler oluşturdu.

MESİR MACUNU KAPABİLMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Festivalin açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın "19 yıl önce şöyle bir hayalimiz olmuştu Merkez Efendi bulunduğumuz bölge geleneksel tıpla ilgili birimsel birikimin toplandığı yer olacaktır. Merkez Efendi geçmişle gelecegin , geçmişle bugünün buluştugu yer olacaktır . Sizlerden aldığımız yetki ve sizlerden aldığımız destekle büyük mesafeler kat ettik" dedi.

Konuşmaların ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu Mesir macunu saçımı yaptı. On birlerce mesir macununun saçıldığı festivalde vatandaşlar havada mesir macunu kapabilmek için birbiriyle yarıştı.

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