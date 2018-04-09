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"9 senedir adalet arıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 00:21 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Aslan: - "9 senedir adalet arıyoruz. Muhsin Başkan'ın suikast sürecinin üzerinden 9 sene geçti. Avukatlarımız, ailelerimiz, camiamız tüm Alperenlerimiz 9 senedir hukuk içerisinde kalarak hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz"

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, "9 senedir adalet arıyoruz. Muhsin Başkan'ın suikast sürecinin üzerinden 9 sene geçti. Avukatlarımız, ailelerimiz, camiamız tüm Alperenlerimiz 9 senedir hukuk içerisinde kalarak hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."

Aslan, Alperen Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığınca Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün "9. Sene-i devriyesi" anma programı katıldı.

BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma ana dosyayla ilgili olarak verilen takipsizlik karanına itiraz edildiğini belirten Aslan, şöyle devam etti:

"9 senedir adalet arıyoruz. Muhsin Başkan'ın suikast sürecinin üzerinden 9 sene geçti. Avukatlarımız, ailelerimiz, camiamız tüm Alperenlerimiz 9 senedir hukuk içerisinde kalarak hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Ana dosyamız hepinizin bildiği gibi takipsizlik kararı var üzerinde. Şuanda takipsizlik kararına itirazımız inceleniyor. İnşallah en kısa sürede bu dosyanın üzerindeki takipsizlik kararı kaldırılacak ve bu işte hatası olan kusuru olan kastı olan her kim varsa adalet önüne çıkartılarak en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

Aslan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ön görüsünün çok yüksek olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünlerde terörle mücadelemiz son hızıyla devam ediyor. Yaklaşık bundan 20 sene önce Muhsin Başkan her ortamda terörle mücadelenin sürmesi gerektiğini, terörle müzakere asla yapılamayacağını her ortamda dile getiriyordu. Terörün finans kaynaklarının mutlaka kesilmesi gerektiğini ve terörün lojistik ve dış bağlantılarının kesilmedikçe terörün bitmeyeceğini ve terörün masum Anadolu çocuklarının Mehmetçiklerimizin 3 aylık eğitimle o dağlarda teröristle mücadele edemeyeceklerini, 20 sene önce mobil birliklerin kurulması gerektiğini, profesyonel birliklerin o teröristlerle mücadele etmesi gerektiğini her ortamda diye getiriyordu."

Terörle mücadelenin top yekun sürdürüldüğünü bunun sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Son dönemle yapılan top yekün terörle mücadelenin yanında olduğumuzu şuanda yapılan harekatlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonundan sonra Mümbiç, Kamışlı başta olmak üzere kandile kadar uzanarak bütün teröristleri top yekün imha edilene kadar bu mücadelenin azim ve kararlılıkla sürmesinin gerektiğini ve doğru yapılan her işte olduğu gibi bundan sonra da devletimizin, milletimizin yanında duracağımızı her ortamda dile getiriyorum."

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