"9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi"

Erzurum'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "9.Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, tarımın farklı dallarını konu alan 6 kategorideki 52 fotoğraf halkın beğenisine sunuldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, serginin sosyal ve bireysel duyarlılığın gelişmesi için önemli olduğunu belirterek, "Sergi, toprak ve tarımın öneminin anlaşılması ve insanların tarımla olan tarihsel ve kültürel bağının güçlenmesi açısından önemli." dedi.

Serginin bir yarışmada derece elde eden fotoğraflardan oluştuğunu aktaran Akar, "Yarışmaya, tarım ve hayvancılık, toprak, su ve su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köy ve köylü gibi yaşama dair çalışması olan yarışmacılar katıldı. Bu yarışma sonucunda 6 kategoride sergilenmeye değer bulan fotoğrafları tüm illerde belirli bir takvim doğrultusunda insanların beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği sergi, 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Sergi, Erzurum'un ardından farklı tarihlerde yurttaki diğer şehirlerde de açılacak.