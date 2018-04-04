9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Tekirdağ’da Tarım ve İnsan konulu sergi Tekira AVM’de açıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talimatlarıyla toprağın ve tarımın önemi konusunda toplumsal ve bireysel duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu 9. Ulusal Fotoğraf Sergisi, Vali Mehmet Ceylan’ın katılımıyla Tekira AVM’de açıldı. Toprak sevgisi ve tarımın önemine dikkat çekmek için ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren 60 adet fotoğrafın yer aldığı sergi 3-5 Nisan tarihleri arasında Tekira AVM’de ziyaretçileri ağırlayacak.
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