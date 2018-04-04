9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması sergisi İbramaki’de açıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın seçkileri, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başlandı. 6 farklı kategoride düzenlenen, 500 fotoğrafçının katıldığı yarışmanın seçki fotoğrafları sergi açılışına katılan sanatseverler tarafından büyük beğeni aldı.

9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışına Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Aydın İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Kuşadası Şube Müdürü Mehmet Arif Yılan, Koordinasyon ve Tarımsal Şube Müdürü Adem Kaplan ile çok sayıda Kuşadalı sanatsever katıldı.

Sergi açılışında konuşan Gıda Tarım Ve Hayvancılık Aydın Koordinasyon ve Tarımsal Şube Müdürü Adem Kaplan, 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının seçkilerini Kuşadası’nda sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sergide yer alan fotoğrafların 2 binin üzerinde fotoğraf içinden seçildiğini ifade etti.

9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi, 8 Nisan tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde sergilenecek.