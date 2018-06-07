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9. Türk Dünyası Kardiyologları Derneği Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Türk Kardiyoloji Derneği Saymanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan: - "(Türk cumhuriyetlerinden gençlerin Türkiye'de eğitilmesi) Bu konuda iyi bir organizasyon yaparsak Türk dünyasındaki birçok genç kardiyoloğun önünü açabiliriz ve onlar dönüp, ülkelerinde verdikleri hizmet kalitesini artırabilirler diye düşünüyorum"

ALMATI (AA) - Türk Kardiyoloji Derneği Saymanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Türk cumhuriyetlerinden genç kardiyologları Türkiye'de eğitebileceklerini ifade ederek, "Bu konuda iyi bir organizasyon yaparsak Türk dünyasındaki birçok genç kardiyoloğun önünü açabiliriz ve onlar dönüp, ülkelerinde verdikleri hizmet kalitesini artırabilirler diye düşünüyorum." dedi.

Okuyan, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Türk Dünyası Kardiyologlar Derneği 9. Kongresi çerçevesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Türk dünyasında kardiyoloji alanında birçok sorunun olduğunu belirten Okuyan, kongrelerin bir araya gelip çözüm önerileri ve uzun vadeli projeler hakkında görüş alışverişi yapma, bilimsel birikim paylaşma gibi imkanlar sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin tıp alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını, çünkü Tükiye'de hem sağlık hizmeti hem de hekim kalitesi açısından tıbbi uygulamaların tam bilimsel ölçekte yapıldığına dikkati çeken Okuyan, Türkiye'nin tıbbi donanım açısından da iyi durumda olduğunu ancak bunu Orta Asya ve diğer Türk cumhuriyetleri için söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Okuyan, "Maalesef Orta Asya'da kardiyoloji alanındaki birçok uygulama konusunda yetersizlikler söz konusu. Bununla ilgili ne gibi çözüm önerileri getirilebilir bunları karşılıklı olarak konuşuyoruz. Öncelikle buradaki genç hekimlerin girişimsel kardiyoloji alanında yeteneklerini geliştirmeleri açısından Türkiye olarak yapabileceğimiz birçok şey var. Çünkü bizim çok güzel hastanelerimiz, eğitim ve araştırma üniversitelerimiz var." diye konuştu.

Türk cumhuriyetlerinden genç kardiyologları Türkiye'de eğitebileceklerini söyleyen Okuyan, "Bu konuda iyi bir organizasyon yaparsak Türk dünyasındaki birçok genç kardiyoloğun önünü açabiliriz ve onlar dönüp, ülkelerinde verdikleri hizmet kalitesini artırabilirler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile Kazakistan Kardiyoloji Derneğinin ev sahipliğinde Türk Kardiyoloji Derneğinin de desteklediği kongreye Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan kardiyoloji uzmanları ve akademisyenler katılıyor.

Kongrede, uzmanların mesleki gelişimi, önde gelen tıp teknolojilerinin uygulanması, Kazakistanlı ve yabancı kardiyoloji uzmanlarının hastalıkların tedavisi, önlenmesi ve teşhisinde deneyim paylaşımı gibi konular tartışılıyor.

Kongre yarın sona erecek.

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Türk Kardiyoloji Derneği

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