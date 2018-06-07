9. Türk Dünyası Kardiyologları Derneği Kongresi

ALMATI (AA) - Türk Kardiyoloji Derneği Saymanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Türk cumhuriyetlerinden genç kardiyologları Türkiye'de eğitebileceklerini ifade ederek, "Bu konuda iyi bir organizasyon yaparsak Türk dünyasındaki birçok genç kardiyoloğun önünü açabiliriz ve onlar dönüp, ülkelerinde verdikleri hizmet kalitesini artırabilirler diye düşünüyorum." dedi.

Okuyan, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Türk Dünyası Kardiyologlar Derneği 9. Kongresi çerçevesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Türk dünyasında kardiyoloji alanında birçok sorunun olduğunu belirten Okuyan, kongrelerin bir araya gelip çözüm önerileri ve uzun vadeli projeler hakkında görüş alışverişi yapma, bilimsel birikim paylaşma gibi imkanlar sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin tıp alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını, çünkü Tükiye'de hem sağlık hizmeti hem de hekim kalitesi açısından tıbbi uygulamaların tam bilimsel ölçekte yapıldığına dikkati çeken Okuyan, Türkiye'nin tıbbi donanım açısından da iyi durumda olduğunu ancak bunu Orta Asya ve diğer Türk cumhuriyetleri için söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.