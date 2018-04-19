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"9. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Şahin: - "İnşallah bu ekmekte kendini ifade eden dostluk, barış ve kardeşlik bütün dünyaya egemen olur ve bütün dünya mutlu, birbiriyle barış, emniyet, güven içerisinde yaşamaya devam eder. Çünkü bu dünya hepimizi mutlu kılacak kadar geniş, büyük ve bereketli"

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "9. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" kapsamında birçok ülkeden gelen çocuklar İstanbul Valisi Vasip Şahin'i makamında ziyaret etti.

Bu yıl "Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler’de Pişiriyoruz" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde, Gürcistan, Hırvatistan, Kolombiya, Ukrayna, Moğolistan, Somali, Filistin, Özbekistan ve Türkiye'den 45 çocuk Vali Şahin'e "Barış Ekmeği" verdi.

Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin birkaç yıldır bu bayramı uluslararası bir festival etkinliği başlığı altında kutlamaya devam ettiğini anlattı.

Vali Şahin, belediyeyi böyle bir projeye imza attığı için tebrik ederek, "Burada dünyanın değişik ülkelerinden çocukları getirip birbirleriyle kaynaştırıp hem Türkiye hem birbirleri hakkında daha müspet kanaatler edinerek bir dostluk, barış, kardeşlik halesi oluşturarak buradan ayrılacaklar bu çok önemli bir hizmet. Çok önemli bir görev." dedi.

Dünyada en çok kadınların ve çocukların zarar gördüğünün altını çizen Şahin, "İnşallah bu ekmekte kendini ifade eden dostluk, barış ve kardeşlik bütün dünyaya egemen olur ve bütün dünya mutlu, birbiriyle barış, emniyet, güven içerisinde yaşamaya devam eder. Çünkü bu dünya hepimizi mutlu kılacak kadar geniş, büyük ve bereketli." ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise bu organizasyonu 2009'dan bu yana gerçekleştirdiklerini dile getirerek, İstanbul'daki ilk ziyaretlerini Vali Vasip Şahin'e yaptıklarını söyledi.

Ziyaret sırasında ülkelerinin yerel kıyafetlerini giyen çocuklar, barış çağrısında bulundukları mesajlarını Vali Şahin'e okudu, Şahin de çocuklara armağanlar verdi.

Valilik ziyaretinden sonra misafir çocuklar Sultanahmet Meydanı'nı gezerek "dünyanın en büyük" canlı lale halısını gördü.

İstanbul'un tarihi hakkında da bilgi alan çocuklar, Ayasofya, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı'nı gezerek bugünkü programlarını tamamlayacak.

Festival kapsamında çocuklar 5 gün daha İstanbul'da misafir edilecek.

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9. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali Esenler Belediyesi

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