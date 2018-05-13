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"9. Uluslararası Dergi Fuarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:56 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, fuarı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Dergi Fuarı"nı ziyaret etti.

Tekin, "Çocuk Dergiciliği" temasıyla Sirkeci Tren Garı'nda gerçekleştirilen fuarda yer alan dergileri inceledi.

TÜRDEB Başkanı Asım Gültekin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile birlikte fuarı gezen Tekin, çeşitli dergiler satın aldı.

- "Çocuk dergileri standı apayrı bir zenginlik"

Fuar hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Tekin, "Tek tek dergilerimizi biliyoruz ama bir arada bu kadar çok derginin olduğunu bilmiyorum. Çok mutlu oldum. Çocuk dergileri standı apayrı bir zenginlik. Okullarımızda öğrencilerimizin çıkardığı dergiler apayrı bir zenginlik ama daha önemlisi stantlarda duran çocukların dergileri sahiplenmesi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş da fuarı her yıl yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl fuar gelişerek devam ediyor. Özellikle bu sene ve geçen sene hem yabancı dergilerin sayısı çok hem de sıra dışı diyebileceğimiz, ana akımda olmayan dergilerin çok sayıda olması beni özellikle sevindirdi. Fuar inşallah gelecek yıllarda da aynı üretkenlikle, aynı genişlemeyle ve protest ufku da koruyarak devam eder. Biz ne kadar muhalif sesleri diriltebiliyorsak, o kadar farklılıkların doğmasını da beslemiş oluruz çünkü iyi muhalefet sizi diri tutar. Aşı gibidir."

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yelkenci ise fuarı ikinci kez ziyaret ettiğini dile getirerek, "Bu yıl okul dergilerinin çok daha fazla yeni dergi çıkarmaya başladığını ve bir okulun artık bir dergi değil, daha fazla dergi çıkardığını gördüm. Bundan kıvanç duydum. Özellikle çocuklarımızın okullarının dergilerini sahiplenmelerini ve o dergiyi benimseyerek bize anlatıyor olmalarını takdirle izledim." diye konuştu.

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