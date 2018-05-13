İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Dergi Fuarı"nı ziyaret etti.

Tekin, "Çocuk Dergiciliği" temasıyla Sirkeci Tren Garı'nda gerçekleştirilen fuarda yer alan dergileri inceledi.

TÜRDEB Başkanı Asım Gültekin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile birlikte fuarı gezen Tekin, çeşitli dergiler satın aldı.

- "Çocuk dergileri standı apayrı bir zenginlik"

Fuar hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Tekin, "Tek tek dergilerimizi biliyoruz ama bir arada bu kadar çok derginin olduğunu bilmiyorum. Çok mutlu oldum. Çocuk dergileri standı apayrı bir zenginlik. Okullarımızda öğrencilerimizin çıkardığı dergiler apayrı bir zenginlik ama daha önemlisi stantlarda duran çocukların dergileri sahiplenmesi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş da fuarı her yıl yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti: