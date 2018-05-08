"9. Uluslararası Dergi Fuarı" açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen, "9. Uluslararası Dergi Fuarı", Sirkeci Tren Garı'nda başladı.

Bu yıl teması "Çocuk Dergiciliği" olan fuarın açılışında konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, yazarlık hayatına ilk olarak dergi aracılığıyla başladığını söyledi.

Yılmaz, dergilerin önemine vurgu yaparak, "Dergiler bizim okuma, öğrenme, kalem tutma aşkımızın kağıtla, kitapla, kelimeyle, şiir, sanat ve edebiyatla buluşma çalışmalarımızın ilk mektepleridir ama aynı zamanda son mektepleri de olacak bir dinamizme, zenginliğe ve sürekliliğe sahiptirler." dedi.

Geçen yıl da dergi fuarına katıldığını anlatan Yılmaz, dergilerin bu yıl daha fazla çeşitlendiğini ve iyi bir mesafe katettiğini belirtti.

- "Her dergi bizim için bir okuldur"

Dünya Türkçe Dergiler Birliği Başkanı Mehmet Arif de dergicilerin farklı bir heyecana sahip olduğunu dile getirerek, "Kitap çıkarmış olsak bile, dergicilik bizim için ayrı bir önem teşkil etmektedir. Çünkü her dergi bizim için bir okuldur, ocaktır, harekettir, bir aksiyondur." diye konuştu.