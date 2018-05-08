"9. Uluslararası Dergi Fuarı" açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen, "9. Uluslararası Dergi Fuarı", Sirkeci Tren Garı'nda başladı.
Bu yıl teması "Çocuk Dergiciliği" olan fuarın açılışında konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, yazarlık hayatına ilk olarak dergi aracılığıyla başladığını söyledi.
Yılmaz, dergilerin önemine vurgu yaparak, "Dergiler bizim okuma, öğrenme, kalem tutma aşkımızın kağıtla, kitapla, kelimeyle, şiir, sanat ve edebiyatla buluşma çalışmalarımızın ilk mektepleridir ama aynı zamanda son mektepleri de olacak bir dinamizme, zenginliğe ve sürekliliğe sahiptirler." dedi.
Geçen yıl da dergi fuarına katıldığını anlatan Yılmaz, dergilerin bu yıl daha fazla çeşitlendiğini ve iyi bir mesafe katettiğini belirtti.
- "Her dergi bizim için bir okuldur"
Dünya Türkçe Dergiler Birliği Başkanı Mehmet Arif de dergicilerin farklı bir heyecana sahip olduğunu dile getirerek, "Kitap çıkarmış olsak bile, dergicilik bizim için ayrı bir önem teşkil etmektedir. Çünkü her dergi bizim için bir okuldur, ocaktır, harekettir, bir aksiyondur." diye konuştu.
Dünya Dergiler Birliği Başkanı Dr. Abed Khouja, fuarın açılışına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"Bu fuar Asya, Avrupa ve diğer dünya medeniyetleri ve halkları arasında bir kültür köprüsü oluşturuyor. Böyle bir uluslararası organizasyonu gerçekleştirdiği, bu kültür ve medeniyetleri bize sunduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu fuar bizim için çocuklarımızın ellerinde bir dergi, kitap olması için bir fırsattır da aslında. Elektronik yayınlar sebebiyle yazılı olarak gazetelerin ve dergilerin azaldığı bir dönemde, bizim dergileri, gazeteleri çocuklara daha çok sevdirmemiz gerekiyor."
- "Çocuk dergiciliği alanının geliştirilmesi gerekiyor"
Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin ise fuara her yıl katılan dergilerin arttığına dikkati çekerek, "Bu fuarda biraz dilimize olan vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz ama bunu yaparken de bir dilde değil, her dilden dergicilerimizin gayretleriyle bir çalışma ortaya çıkmış oluyor." ifadelerini kullandı.
Gültekin, fuarda 250'den fazla etkinliğin gerçekleştirileceğini de hatırlatarak, fuarın bu yılki temasına ilişkin çocuk dergiciliği alanının daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Açılışa katılan yazar ve şair aynı zamanda Esma-i Hüsna Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Senai Demirci'nin yanı sıra, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmet Belada, fuarın onur konuğu "İtibar" dergisi yazı işleri müdürü Furkan Çalışkan da birer konuşma yaptı.
Fuara bu yıl kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda Türkiye'den yaklaşık 500, yurt dışından ise 25 ülkeden 150'den fazla dergi katılıyor.
Dünyanın ilk ve tek dergi fuarı olma özelliğini taşıyan, "9. Uluslararası Dergi Fuarı", 13 Mayıs'ta sona erecek.
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