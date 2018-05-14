İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Dergi Fuarı" sona erdi. TÜRDEB Başkanı Asım Gültekin, Sirkeci Garı'nda "Çocuk Dergiciliği" temasıyla düzenlenen fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Etkinliğin dünyada "ilk dergi fuarı" olma özelliği taşıdığını dile getiren Gültekin, fuara bu yıl 25 ülkeden dergicilerin katıldığını hatırlattı. Gültekin, "Dergi fuarlarının kitap fuarlarından farklı bir tarafı stantlarda yeni tanışıklıklar, sohbetler çok yoğun gerçekleşiyor. Ayrıca dergi takip eden okur, bu fuarda daha farklı yeni dergilerle tanışmış oluyor." dedi. Fuar kapsamında verilen "Uluslararası Dergicilik Ödülleri"nde çeşitli dallarda 17 derginin ödül aldığını belirten Gültekin, "Ayrıca fuarda Balkan dergileri, Avrupa'da Türkçe yayınlanan dergiler ve çocuk dergileriyle ilgili özel bazı programlar gerçekleştirildi. Fuarın ziyaretçileri arasında çocukların ayrı bir bölümü de vardı. Çocuklara özel etkinliklerimiz de yapıldı." diye konuştu.

Gültekin, bu yıl gençlik ve okul dergilerinin geçen yıllara göre daha zengin ve aktif olduğunun altını çizerek, "Bir okuldan 5 yeni dergi çıkıyor. Dolayısıyla 15 kadar okul dergisi standında yaklaşık 100 kadar dergi vardı. Sadece ÖNDER'in standında 150 farklı dergi okuyucuyla buluştu." ifadelerini kullandı. Bu yıl farklılık olarak fuarda "Akademik Dergiler" bölümü açıldığını aktaran Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Edebiyat dergilerimiz bölümümüz, bu yıl ilk defa ayrı bir bölüm olarak ziyaret edildi. Dergiler bu yıl yayın alanlarına göre tasnif edilmiş bir şekilde hazırlandı. Ziyaretçilerimizin de bu tasniften memnun kaldığını gördük. Sonuç olarak emek veren ciddi bir ekiple ve imece usulüyle fuarımızı tamamlamış olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." - "Umarım fuar önümüzdeki yıllarda da devam eder" Dünya Türkçe Dergiler Birliği Başkanı Mehmet Arif ise fuarın farklı kültürleri ve renkleri bir araya getirdiğine dikkati çekerek, "Güzel bir sinerjinin oluştuğu bir dergi fuarı süreci geçirdik." dedi.