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9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: (1) - "Çalışan sayısı yüzde 177 artmasına rağmen, iş kazalarında 100 bin kişi başına yüzde 38'lik bir azalma sağlamışız. Ancak bunu yeterli görmemiz mümkün değil. Hedef sıfır ölümlü iş kazası. İdealdir, mükemmel bir hedeftir ama buna erişmek için daha çok eğitim, daha çok tedbir ve insan hatalarının daha aza indirilmesi için gereken tedbiri alacağız" - "Kazalar olduktan sonra tepki olarak düzenlemeler yapılıyor, ipin ucu da kaçırılıyor. Halbuki bunu, kazalar sonrası değil, uzun tecrübelerin birikimi olarak yapmakta fayda var. Tepki ile yapılan düzenlemeler bazen iş hayatının içinden çıkılmaz sorunlara da sebep oluyor" - "Hem iş emniyetini, iş sağlığı tedbirlerini alacağız hem de küresel rekabette geride kalmayacağız. Prensip budur. Bunu başarmak için daha fazla eğitim, daha fazla tedbir, daha fazla farkındalık. Buna ihtiyacımız var" - "Kuralları koymak, meseleyi çözmüyor. Önemli olan koyduğunuz kuralların uygulanabilir olması, uygulama kabiliyetinin olması ve uygulamanın dikkatle takip edilmesi"

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, çalışan sayısı yüzde 177 artmasına rağmen, iş kazalarında 100 bin kişi başına yüzde 38'lik bir azalma sağlandığını belirterek, "Ancak bunu yeterli görmemiz mümkün değil. Hedef sıfır ölümlü iş kazası. İdealdir, mükemmel bir hedeftir ama buna erişmek için daha çok eğitim, daha çok tedbir ve insan hatalarının daha aza indirilmesi için gereken tedbiri alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği" sloganıyla düzenlenen 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi başladı.

Başbakan Yıldırım, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin çalışma hayatı, iş emniyeti, iş sağlığı için hayırlara vesile olmasını diledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, iş hayatının tarihsel gelişimine bakıldığında, iş kazalarının yüzde 80-85 insan hatasından, insan unsurundan kaynaklandığının görüldüğünü ifade etti.

İnsan hatasını önleyecek bir makinenin hala bulunamadığını belirten Yıldırım, "O yüzden yatırımı insana yapmamız gerekiyor.

Farkındalık için iş güvenliğinin önemini anlatmak için iş sağlığının önemini vurgulamak için insana yatırım gerekiyor." dedi.

İş sağılığı ve iş güvenliği konusundaki düzenlemelerin, gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde hep trajik büyük iş kazalarından sonra olduğunu anlatan Yıldırım, denizcilikte Titanik kazasının bir milat olduğunu söyledi.

Titanik'ten sonra denizcilikteki, gemi inşaatındaki bütün ezberlerin bozulduğunu, denizde can ve mal emniyeti için kurallar geliştirildiğini aktaran Yıldırım, bunun 1948'de Denizde Can ve Mal Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'ne dönüştüğünü anlattı.

Yıldırım, benzer şekilde madencilikte, ağır sanayide de zaman zaman yaşanan büyük kazalardan sonra yeni kuralların geldiğini aktararak, "Yeni kuralların gelmesi iş kazalarını ortadan kaldırmamıştır. İş kazaları olmaya devam etmiştir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, hayatının büyük bir bölümünü ağır sanayide, gemi inşa sektöründe geçirmiş biri olarak yaşayarak tecrübe ettiği iş kazası ve iş sağlığıyla ilgili önemli anılarının olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz tersanede gemi yaparken, çalışanlara baret giydirmek için alnımızın derisi çatlardı. 'Bana bir şey olmaz'. Kardeşim sana bir şey olmaz deme, canın bu kadar ucuz değil, çoluğun var, çocuğun var, geleceğin var. Eldiven takmaz, baret giymez, güvertede çalışır kemer takmaz. Sürekli peşlerinden koşacaksın. Her an başında duracaksın.

Mesela bir sac kaldıracak, ona bir tane mapa yapıyor. Aslında mapayı saca kesintisiz bir şekilde kaynatması lazım. Kaynatmıyor. Bir punto atıyor, sacı kaldırıyor. Soruyorum niye böyle yapıyorsun kardeşim? 'Abi merak etme bir punto bir tondur. Bu sacın ağırlığı da 300 kilogram. Rahat rahat kaldırır.' diyor. Daha yarı yol sac düşüyor. Ondan sonra olanları siz düşünün. Demek ki her şey insan. Onun için biz ne dedik 15 yıl önce? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanın olmadığı yerde hiçbir gelişme olmaz. Her şey insanla başlıyor, insanla devam ediyor."

- "Önemli olan koyduğunuz kuralların uygulanabilir olması"

Bu kazalar olduktan sonra tepki olarak düzenlemelerin yapıldığını, ipin ucunun da kaçırıldığını ifade eden Yıldırım, "Halbuki bunu kazalar sonrası değil, uzun tecrübelerin birikimi olarak yapmakta fayda var. Tepki ile yapılan düzenlemeler bazen iş hayatının içinden çıkılmaz sorunlara da sebep oluyor. Hem iş emniyetini, iş sağlığı tedbirlerini alacağız hem de küresel rekabette geride kalmayacağız. Prensip budur. Bunu başarmak için daha fazla eğitim, daha fazla tedbir, daha fazla farkındalık. Buna ihtiyacımız var. Kuralları koymak, meseleyi çözmüyor. Önemli olan koyduğunuz kuralların uygulanabilir olması, uygulama kabiliyetinin olması ve uygulamanın dikkatle takip edilmesi." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun iş yeri sayısındaki, istihdam artışındaki oranları paylaştığını hatırlatan Yıldırım, "Gördük ki çalışan sayısı yüzde 177 artmasına rağmen, iş kazalarında 100 bin kişi başına yüzde 38'lik bir azalma sağlamışız. Ancak bunu yeterli görmemiz mümkün değil. Hedef sıfır ölümlü iş kazası. İdealdir, mükemmel bir hedeftir ama buna erişmek için daha çok eğitim, daha çok tedbir ve insan hatalarının daha aza indirilmesi için gereken tedbiri alacağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 4 gün sürecek bu etkinliğin çeşitli ülke uygulamalarının masaya yatırılacağı, uzmanların görüşlerinin ortaya konacağı ve herkesin birbirinin bilgisinden, görgüsünden, tecrübesinden istifade edeceği uluslararası bir platform olduğunu söyledi.

(Sürecek)

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