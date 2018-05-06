İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri bittiğinde her şeyin belli olacağını belirterek, "Ülkeyi yönetecek yürütme ve yasama, milletin doğrudan tercihiyle, iradesiyle başlamış olacak. Yeni sistemin tanımı kısaca nedir diye düşünürsek sürekli istikrar, güçlü iktidar diye tanımlayabiliriz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde, "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği" sloganıyla düzenlenen 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi başladı. Başbakan Yıldırım, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) tespitlerine göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının ülkelerin gayri safi hasılasının yüzde 4’üne kadar bir ekonomik değeri oluşturduğunu söyledi. Yüzde 4'ün önemli bir oran olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Ama bir bakımdan da önemi yok. Çünkü insan hayatının bedeli olmaz. Kaybolan malı, serveti yerine getirebiliriz ama kaybettiğimiz canı yerine getiremeyiz. O bakımdan daha dikkatli olmamız lazım. Bütün bu tedbirlere rağmen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, Uluslararası Sağlık Örgütü’nün ve diğer örgütlerin aldığı kararlar, tedbirlere rağmen dünyada halen 2 milyon 300 bin kişi iş kazası yahut da meslek hastalığı sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu hala çok yüksek bir sayıdır." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye olarak son 15 yılda yüzde 38'lik bir iyileştirme yapmış olmalarının, işin bittiği anlamına gelmediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla kat edeceğimiz yollar, bu anlamda çok ciddi iyileştirmeye ihtiyacımız var. İşte bunun için hükümetlerimiz döneminde iş sağlığı, iş güvenliği konusunda önemli düzenlemeler yaptık. 2012 yılında İş Sağlığı İş Güvenliği Kanunu’nun Avrupa Birliği müktesebatına uygun hale getirdik. Ulusal iş sağlığı, iş güvenliği politika belgemizi ve eylem planımızı bütün kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi çalışmalarını hızlandırdık. Milli Eğitim ve YÖK’le koordinasyon içerisinde, gerek orta öğretimde gerek üniversitelerde iş sağlığı ve iş güvenliğini, müfredata dahil edilmesini gerçekleştirdik. Yakın zamanda da iş kazalarının az olduğu hatta iş kazalarının hiç olmadığı iş yerlerine yönelik yeni bir teşvik sistemini de hayata geçireceğiz. Bunlar alınması gereken tedbirler ancak başta da söylediğim gibi ne kadar tedbir alırsanız alın eğer farkındalık oluşturamazsanız insanların kendi hayatını önemser hale gelmesini sağlayamazsanız bunların hiçbir faydası yok. Cahil cesur olur, üslubunca iş tutarsanız kazalara davetiye çıkarırsınız."

Emniyetin her şeyden önce geldiğini kaydeden Yıldırım, emniyetin mühendislikteki tanımının kabul edilebilir risk seviyesi veya risk kabul edilebilir emniyet kadar olduğunu anlattı. Başbakan Binalı Yıldırım, bunun için tedbiri asla elden bırakmayacaklarını ifade ederek, "Hayatımızı cesaretimizle karşılaştırmayacağız. Hem iş yapacağız hem de tedbir alacağız. Bazen küçük tedbirler büyük felaketleri önlemesi için yeterli olabiliyor. Küçük tedbirsizlikler de büyük felaketlere sebep olabiliyor. Bir kıvılcım, bir ateş bir ormanı kül edebiliyor bir o kadar canlıyı da yok edebiliyor. Dolayısıyla önemli ve hayati bir konudan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İş güvenliği ve işi sağlığı konularının biraz da ülkelerin kalkınma seviyesine bağlı olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: "Kalkınan ülkeler, iş sağlığı konularında çok daha fazla tedbirler alıyorlar. Ancak iş sağlığının da bir maliyeti var. İş güvenliğinin de bir maliyeti var. Bu maliyetin bazen rekabet nedeniyle göz ardı edildiğine şahit oluyoruz. O yüzden gerek ticari hayatımızda gerekse üretimde, sanayide tercihlerimizi yaparken iş sağlığı, iş güvenliği uluslararası çalışma kurallarına uygun olarak hareket edilip edilmediğinin mutlaka göz önünde bulundurulması lazım. Eğer bu olmazsa iş sağlığını tehlikeye atacak hareketleri teşvik etmiş oluruz. Bu da çok büyük bir sorumluluk, büyük bir vebal anlamına gelir. Ülkemiz son 16 yılda 3 buçuk kat büyüdü. Bu nasıl oldu? Daha fazla üretmekle oldu. Daha fazla akıl teri, alın teri, ekonomiye katmakla oldu. 10 milyon son 10 yılda istihdam sağladık."

Ancak bu yapılanları yeterli görmediklerini kaydeden Yıldırım, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye'nin bir yönetim sistem değişikliğine gittiğini dile getirdi. Yıldırım, bu yönetim sisteminin en önemli özelliğinin, iradenin ve millet onayının sandıkta belli olması olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "Parlamenter sistemde maalesef vesayet hevesleri zaman zaman ülkemizde demokrasinin kesintiye uğramasına sebep oluyor. Geçtiğimiz 60 yıl kesintilerle zayıf iktidarlarla kayıp yıllar olarak tarihe geçti. İstiyoruz ki bundan böyle Türkiye kalkınma ve büyüme yolunda artık zaman kaybetmesin ve hak ettiği cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak hedefleri yakalasın. Amacımız budur. Bunun için 81 milyon 60 milyona yakın seçmenimiz 24 Haziran’da sandığa gidecek ve Türkiye’nin gelecek 5 yılının meclisini oluşturacak ve hükümetinin onun başı Cumhurbaşkanını seçecektir. Böylece milli irade sandıkta tecelli edecek. Seçim bittiğinde her şey belli olacak.