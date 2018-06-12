"9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"ne doğru

Giuseppe Verdi'nin 165 yıllık eseri "La Traviata" Macerata Opera Festival, farklı dekor anlayışıyla ve ilgi çeken prodüksiyonuyla 3 ve 4 Temmuz'da Zorlu PSM'de izlenime sunulacak.

Festival bünyesinde Mozart'ın dünyaca ünlü başyapıtı "Saraydan Kız Kaçırma" operası, Yekta Kara'nın rejisiyle Şef Zdravko Lazarov yönetiminde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 28 ve 29 Haziran'da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sahnelenecek.

Ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek festival, 21 Haziran'da Zorlu PSM'de dünyaca ünlü prima donna Kristine Opolais'in gala konseri ile başlayacak. Antoni Pirolli'nin yönetimini üstlendiği konser, aynı zamanda Opolais'in Türkiye'de vereceği ilk konser olma özelliğini taşıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında "Saraydan Kız Kaçırma", "La Traviata" ve "Zorba" gibi dünyaca ünlü başyapıtlar sahnelenecek.

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", 21 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Henning Brockhaus'un rejisini yaptığı, özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle son yılların en çok ilgi çeken prodüksiyonu olan "La Traviata", festival için özel olarak İtalya'dan geliyor.

- "Zorba" yeniden İstanbul'da

Nikos Kazancakis'in ünlü yapıtı "Zorba" başlıklı opera ise Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile seyirciyle buluşacak.

Dünyanın en popüler eserlerinden olan ve bugüne kadar 35'ten fazla ülkede sergilenen "Zorba", iki sezon kapalı gişe oynadığı Ankara'dan sonra İstanbul seyircisinin yoğun talebi üzerine 7 Temmuz'da yine Zorlu PSM'de seyredilebilecek.

Şef Bujor Hoinic yönetiminde solo şarkılar ve korolu bölümler ile dikkati çeken eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

