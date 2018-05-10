HABER

9. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Özbekistan, Bulgaristan ve KKTC'den halk dansları grupları katılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı.

Marmaris Belediyesinin katkılarıyla Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu tarafından gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Özbekistan, Bulgaristan ve KKTC'den 21 halk dansları grubundan 650 dansçı katıldı.

Halk dansları grupları, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne aldı. Gösterileri, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de izledi.

Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu Genel Koordinatörü Selçuk Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'ni geleneksel hale getirdiklerini ve ilk gösterilerini meydanda yerli ve yabancı turistlere yaptıklarını söyledi.

İlk defa bu kadar çok grup ve dansçı ile festivalinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Festivalde bu yıl Marmaris’ten yerel ekiplerimiz de olacak. Moldova, Bulgaristan, Özbekistan ve KKTC gruplarımız var. Bursa ve Ankara’dan ülkemiz adına bulunan gruplarımız var. 21 farklı gruptan 650 dansçı festivalimize katıldı. Bu yüksek katılım sayısı bizleri de mutlu etti." dedi.

Festival, cumartesi günü Marmaris Amfi Tiyatro'da düzenlenecek gala gösterisiyle sona erecek.

Bunun adı vahşet! Banyoda buldular...Bunun adı vahşet! Banyoda buldular...
Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!
CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararıCNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali Bulgaristan KKTC Marmaris Moldova Muğla Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Cuma mesajları 2018 - Etkileyici ve anlamlı, en güzel Cuma mesajları (Cuma mesajları resimli 2018)

Cuma mesajları 2018 - Etkileyici ve anlamlı, en güzel Cuma mesajları (Cuma mesajları resimli 2018)

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olan Zeruj Port'un açılışında dikkat çeken görüntü

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olan Zeruj Port'un açılışında dikkat çeken görüntü

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 10 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 10 Mayıs Süper Loto sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.