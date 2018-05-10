Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı.

Marmaris Belediyesinin katkılarıyla Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu tarafından gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Özbekistan, Bulgaristan ve KKTC'den 21 halk dansları grubundan 650 dansçı katıldı.

Halk dansları grupları, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne aldı. Gösterileri, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de izledi.

Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu Genel Koordinatörü Selçuk Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'ni geleneksel hale getirdiklerini ve ilk gösterilerini meydanda yerli ve yabancı turistlere yaptıklarını söyledi.

İlk defa bu kadar çok grup ve dansçı ile festivalinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Festivalde bu yıl Marmaris’ten yerel ekiplerimiz de olacak. Moldova, Bulgaristan, Özbekistan ve KKTC gruplarımız var. Bursa ve Ankara’dan ülkemiz adına bulunan gruplarımız var. 21 farklı gruptan 650 dansçı festivalimize katıldı. Bu yüksek katılım sayısı bizleri de mutlu etti." dedi.

Festival, cumartesi günü Marmaris Amfi Tiyatro'da düzenlenecek gala gösterisiyle sona erecek.

