9. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivaline doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 22-23 Ağustos tarihlerinde 9. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali düzenlenecek.
Festivalin düzenleme komitesi sözcüsü Mutlu Akkaya, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük Çerkes festivallerinden birini organize etmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.
Etkinliğe yurt dışından gelecek bilim insanlarının katılımı ile kültürel konferans da düzenleyeceklerini aktaran Akkaya, "Çerkes halk ozanı Kuşha Doğan Özden, dünyaca ünlü Çerkes sanatçılar Nehush Cherim ve Sati Kazanova, Hatti Müzik Grubu, Abhaz Devlet Sanatçısı Erik Mika ve Anavatan Kafkasya ile Türkiye'den profesyonel halk dansları toplulukları katılımcılara muhteşem bir sahne şovu sergileyecek. Festivale Kafkasya başta olmak üzere Ürdün, Suriye, İsrail ve Amerika'dan yaklaşık 30 bin kişi katılacak." dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki Pınarbaşı Belediyesi ile çeşitli kurumların destek verdiği festival, 22-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
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