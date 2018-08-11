"9. Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı

Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı.
Büyükşehir, Edremit ve İpekyolu Belediyeleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi ve Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen festival, Afet ve Acil Durum (AFAD) Bölge Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının gölün dibinden Türk bayrağını çıkardığı gösteriyle başladı.
Festivalin açılışında konuşan Van Vali Vekili Mehmet Parlak, gölün kentin birçok değerinden biri olduğunu söyledi.
Dünyada tek sodalı göle sahip olan şehrin, kahvaltısı, kedisi, geçmişi ile misafirlerine eşsiz fırsatlar sunduğunu aktaran Parlak, "Kanodan, küreğe, yüzme branşına kadar 500 sporcumuz bulunmakta. Yüzme alanında 4 bin çocuğumuz kursa devam ediyor. Kürek alanında 4 ayrı madalyalı sporcumuz göğsümüzü kabartıyor." dedi.
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, Van Gölü'nün kentin en büyük değeri olduğunu anlattı.
Gölü doğru ve verimli kullanmak gerektiğini ifade eden Gülaçar, "Vanımızın geleceğinde turizm en önemli sektörümüz. Bu sektörü yoğun şekilde değerlendirmekteyiz. Van denizimiz ile alakalı projelerimizin büyüyerek geliştirilmesi önemli. Bu organizasyonu da onlardan bir basamak, bir ön adım olarak değerlendirirsek inşallah ilimiz, Edremit'imiz adına güzel fırsata dönüştürebiliriz." diye konuştu.
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli de kentin özellikle turizmde hak ettiği payı alması için bu gibi festivalleri önemli bulduklarını kaydetti.
Kentin yüzünü denize dönmesi için her türlü çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Çiçekli, "Geçmişte de yapmıştık şu anda da valiliğimiz, Büyükşehir, İpekyolu ve Edremit Belediyelerimizin destekleriyle Kent Meydanı sahil bandımızda su sporlarını gerçekleştiriyoruz. İki gün boyunca Van ve Edremit bu tarz etkinliklerle dolu dolu ve keyifli zaman geçirecek." ifadelerini kullandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da su sporlarının hem Van Gölü hem de ilin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirtti.
Gün boyunca çeşitli aktivitelerin düzenlendiği festivalde plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon, açık su yüzme yarışları, bisiklet şenliği, parasailing, banana, trambolin ve su kayağı yarışları gerçekleştirildi.
Etkinlik, yarın da devam edecek.
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