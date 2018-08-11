"9. Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı

Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı.

Büyükşehir, Edremit ve İpekyolu Belediyeleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi ve Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen festival, Afet ve Acil Durum (AFAD) Bölge Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının gölün dibinden Türk bayrağını çıkardığı gösteriyle başladı.

Festivalin açılışında konuşan Van Vali Vekili Mehmet Parlak, gölün kentin birçok değerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada tek sodalı göle sahip olan şehrin, kahvaltısı, kedisi, geçmişi ile misafirlerine eşsiz fırsatlar sunduğunu aktaran Parlak, "Kanodan, küreğe, yüzme branşına kadar 500 sporcumuz bulunmakta. Yüzme alanında 4 bin çocuğumuz kursa devam ediyor. Kürek alanında 4 ayrı madalyalı sporcumuz göğsümüzü kabartıyor." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, Van Gölü'nün kentin en büyük değeri olduğunu anlattı.