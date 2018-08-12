"9. Van Denizi Su Sporları Festivali" sona erdi

Van Gölü'nü tanıtmak amacıyla düzenlenen ve iki gün süren "9. Van Denizi Su Sporları Festivali" yarışmalarla son buldu.

Van Büyükşehir, Edremit ve İpekyolu Belediyeleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi ve Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalin son gününde 120 sporcu, 7 dalda yarıştı.

İki gün süren plaj futbolu ve voleybolu, kano, yelken, yüzme, kürek sporu ile halk yarışmalarının yapıldığı ve çeşitli akrobatik gösterilerinin sunulduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Etkinliği Vali Vekili Mehmet Parlak, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile sporseverler izledi.

