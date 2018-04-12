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"9. Van İnşaat Yapı Makine ve Mobilya Fuarı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

Vali Zorluoğlu: "Bu tür fuarların yapılması Van'ın ekonomik olarak gelişme ve kalkınmasına işaret ediyor"

Türkiye'nin çeşitli illerinden firmaların katıldığı "9. Van İnşaat Yapı Makine ve Mobilya Fuarı" açıldı.

Ortadoğu Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan, inşaat ve mobilya ürünlerinin sergilendiği fuara sektör temsilcileri ilgi gösterdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Van'ın bir fuar şehri olduğunu söyledi.

Daha önce turizm ve kitap fuarını gerçekleştirdiklerini anlatan Zorluoğlu, şunları belirtti:

"45 firma buraya katıldı. Bunlardan bir tanesi de yurt dışından. Dolayısıyla fuarımızın uluslararası bir tarafı da var. Bu tür fuarların yapılması Van'ın ekonomik olarak gelişme ve kalkınmasına işaret ediyor. Biz de bu anlamda fuarlarımızı destekliyoruz. Fuarımızın devamı ve büyümesi için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, fuara katılan firmaların büyük bölümünün ulusal üretici firmalar olduğunu ifade ederek, "Zaten fuarların amacı da bölgedeki üretimi pazarlayacak unsurları bulmaktır. Bunun da amacına hizmet eden bir fuar olacağını umut ediyoruz." dedi.

Fuar 15 Nisan'a kadar gezilebilir.

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