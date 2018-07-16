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90 bin camide sela verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için verilen selalar, bu gece Türkiye genelindeki 90 bin camide yeniden okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelindeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ - FETÖ'nün darbe girişimi sela

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