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90 Siirtli öğrenci Antalya’yı keşfediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Siirt Valiliği koordinasyonunda, Siirt Belediyesince yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı destekli, “ Sporla Güçlü Yarınlara” projesi kapsamında Siirtli 90 çocuk öğretmenleri gözetiminde Türkiye-İrlanda milli maçını izlemek için Antalya’ya geldi.Bağımlılıkla mücadele kapsamında, sosyal uyumu sağlamak amacıyla “Sporla Güçlü Yarınlara” projesinde 240 genç Siirtt’te futbolla buluşuyor.

90 Siirtli öğrenci Antalya’yı keşfediyor

Siirt Valiliği koordinasyonunda, Siirt Belediyesince yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı destekli, “ Sporla Güçlü Yarınlara” projesi kapsamında Siirtli 90 çocuk öğretmenleri gözetiminde Türkiye-İrlanda milli maçını izlemek için Antalya’ya geldi.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında, sosyal uyumu sağlamak amacıyla “Sporla Güçlü Yarınlara” projesinde 240 genç Siirtt’te futbolla buluşuyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen projede 10 eğitmen nezaretinde Futbol alanında 8 ay sürecek olan eğitimlerde 9-11 yaş 10 takım ve 12-14 yaş 10 takım toplam 20 takım oluşturuldu. Oluşturulan gruplarla her hafta sonu müsabakalar yapıyor. Turnuva sonunda ilk üç dereceyi alan takımlar çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. Ayrıca proje süresince Tiyatro, sinema, kitap okuma etkinliğinin yanında sevgi, saygı, kardeşlik gibi değerler eğitimi ve çeşitli alanlarda konferanslar verilmeye devam ediyor.
Proje kapsamında milli maçı izlemek için Antalya’ya gelen 90 çocuğu misafir eden Antalya Siirtliler Dernek Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Festivaller Koordinatörü ve Kepez Meclis Üyesi Dilaver Tanık milli ve manevi değerler eğitimini ve sporla harmanlanmış bu projeyi önemsediklerinin söyledi. Tanık " Biz Antalya’da yaşayan Siirtliler olarak proje kapsamında ilimize gelecek öğrencileri öğrendiğimizde heyecanlandık. Dernek olarak ev sahipliği teklif ettik ve böylece projenin paydaşı olduk. Sporla büyüyen genç sağlıklı olur. Her türlü bağımlılıktan uzak durur. Burada mini bir kültür programı yaptık. Antalya’mızın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini ziyaret ettik. Siirtli çocuklarımızı uğurlarken onlar yanlarında yeni umutları, ufukları ve yarınları götürüyor. 9-11 yaş ve 12-14 yaş guruplarının birinciliğini kazanan takımları Ağustos ayında birincilik ödülü olarak Antalya’da misafir edeceğiz" diye konuştu.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Proje Koordinatörü İrfan Tekin, 10 ay sürecek olan projenin Siirt Valiliği koordinasyonunda Siirt Belediyesince yürütülmekte olan “ Sporla Güçlü Yarınlara” projesi kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edildiğini hatırlattı. Tekin, " Projemizin ana kaynağında 240 gencimizden oluşturmuş 20 takım olacak ve burada futbol eğitimi verilecektir. 8 ay sürecek olan futbol eğitiminden sonra takımlar arası bir turnuvamız olacak. Turnuva sonunda da en iyi 3 dereceyi alan takımlarımıza çeşitli hediyeler ile ödüllendireceğiz. Projemizde toplam 10 eğitmenimiz olacak. Öğrencilerimiz bulunduğu mahallelerden tahsis etmiş olduğumuz servisler ile alınacak eğitim görecekleri halı sahalara getirileceklerdir. Projemizde futbolunun yanında da gençlerimize değerler eğitimi anlamında ve dini ilimler eğitimi anlamında da çeşitli konferanslarımız yapılmaktadır" dedi.

90 Siirtli öğrenci Antalya’yı keşfediyor

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