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900 lira verilince intihardan vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 22:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

Boya işleri için dairenin anlaştığı fiyatı ödemediğini ileri süren kişi, elinde kaldırım taşı ile intihar girişiminde bulundu. İstediği para verilince intihar etmekten vazgeçti.

Antalya’da, boya işlerini yaptığı dairenin anlaştığı fiyatını ödenmediğini ileri süren kişi, elinde kaldırım taşı ile aynı dairenin balkonunda intihar girişiminde bulundu

Edinile bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3840 Sokak Kepez Elektrik Sitesi 12 katlı 1'inci Blok 5'inci katındaki bir dairede meydana geldi. Boyacılık ve tadilat işi yapan 40 yaşındaki evli Ahmet Ş., dairenin tamamın boyanması karşılığında ev sahibi H.U. ile 600 liraya anlaştı. İşin tamamlanmasının ardında H.U., A.Ş.'ye 600 lirasını verdi. Dairede duvarların yanı sırra kapı ve pencereleri de boyadığını ileri süren A.Ş., telefonda ev sahibinden 900 lira daha istedi. Daire sahibinin olumsuz cevap vermesi üzerine A.Ş. boyadığı daireye geldi. Daire sahibinden istediği parayı yüz yüze görüşmelerine rağmen alamayan A.Ş.,H.U’nun evden ayrılmasının ardından aynı dairenin balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulundu. Balkonun demir korkulukları üzerinde A.Ş.’yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

“Kaldırım taşlarını attı”
Olay yerine gelen polis, daireye çıkıp, A.Ş. ile görüşmesinde olumsuz cevap alınca tedbir amaçlı branda açtı. Israrla parasının verilmesini isteyen A.Ş. zaman zaman eline aldığı kaldırım taşlarını zeminde bekleyen görevlilerin üzerine attı. Polis yaklaşık 2 saatlik çalışmasına rağmen A.Ş.’yi balkon demirlerinden indiremedi. Balkonun ucundaki demirlerin arkasına geçip, ayağa kalkan A.Ş. meraklı kalabalığın yüreklerini ağızlarına getirdi. Ev sahibi H.U.'dan alınan 900 liranın verilmesi üzerine A.Ş. intihar girişimine son verdi. A.Ş., ifadesi alınmak üzere Bahçeli Polis Merkezi’ne götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
intihar boya kaldırım taşı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
milletin canı burnunda
boyle gıderse hepımız çatılara çıkıcaz herkes batakta sahte enflasyon rakamlarıyla mılletı kandırıp duruyorlar basında gercekleri soyluyemıyor mıllet uyutuluyor mıllet batakta
ya kardeşim bizler nasıl bu hale geldik işçinin alın teri kurumadan hakkını vericeksin böyle yapmayın biz türk milletiyiz...
900 lira gelmese canına mı kıyacaktı. İnsanların psikolojisi alt üst yeminle
vay be demek ki 2 bin versen ve yakalanmayacağını garanti etsen adam öldürürler.
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