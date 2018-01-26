900 lira verilince intihardan vazgeçti

Antalya’da, boya işlerini yaptığı dairenin anlaştığı fiyatını ödenmediğini ileri süren kişi, elinde kaldırım taşı ile aynı dairenin balkonunda intihar girişiminde bulundu

Edinile bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3840 Sokak Kepez Elektrik Sitesi 12 katlı 1'inci Blok 5'inci katındaki bir dairede meydana geldi. Boyacılık ve tadilat işi yapan 40 yaşındaki evli Ahmet Ş., dairenin tamamın boyanması karşılığında ev sahibi H.U. ile 600 liraya anlaştı. İşin tamamlanmasının ardında H.U., A.Ş.'ye 600 lirasını verdi. Dairede duvarların yanı sırra kapı ve pencereleri de boyadığını ileri süren A.Ş., telefonda ev sahibinden 900 lira daha istedi. Daire sahibinin olumsuz cevap vermesi üzerine A.Ş. boyadığı daireye geldi. Daire sahibinden istediği parayı yüz yüze görüşmelerine rağmen alamayan A.Ş.,H.U’nun evden ayrılmasının ardından aynı dairenin balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulundu. Balkonun demir korkulukları üzerinde A.Ş.’yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.