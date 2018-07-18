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90'ların unutulmaz sesi: Harun Kolçak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Türk popunun ünlü isimlerden Harun Kolçak vefatının birinci yılında anılıyor

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Türk pop müziği yorumcusu, gitarist ve şarkı sözü yazarı Harun Kolçak vefatının birinci yılında anılıyor.

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak ile Özcan Kolçak'ın oğlu olarak 15 Temmuz 1955’de dünyaya gelen, Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi'ndeyken müzik tutkusu ağır bastığı için eğitimine devam etmeyen Kolçak, müzik dünyasına ilk olarak Erkin Koray'ın 1977'deki "Tutku" albümünde basgitar çalarak adım attı. Kolçak, 1978'de basgitarist olarak Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına katıldı.

Vatani görevini tamamladıktan sonra caza yönelen sanatçı, Aydın Esen, Neşet-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan ile çalışarak müzikal tecrübesini arttırdı.

Ünlü sanatçı, Onno Tunç'un orkestrasına katıldıktan sonra tanıştığı Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı.

7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda basgitaristlik, vokalistlik ve solistlik yapan Kolçak, orkestranın dağılması nedeniyle bir süre vokalist olarak yola devam etti.

- İlk albümündeki "Gir Kanıma" şarkısıyla üne kavuştu

Kolçak ve Aşkın Nur Yengi, Grup Periyod'la 1986'da Eurovision Türkiye elemelerinde "Haydi Söyle" adlı şarkıyı yorumladıktan sonra müzik piyasasında ismi duyulmaya başladı.

Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile 1987'de yaptıkları düetle "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda birinci oldular.

Sanatçı, 1991'de yayımlanan "Beni Affet" adlı ilk albümündeki "Gir Kanıma" şarkısıyla büyük bir ilgi gördü. İlk albümündeki birçok şarkının söz ve müziğini yazan Kolçak, 1993'te "En Büyük Aşk"ı, 1994'te "BenDeniz" ismiyle tanınan Deniz Çelik ile "Biz" albümünü, 1995'te ise "Yanımda Kal" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Harun Kolçak, 1996'da Litvanya'da yapılan "Müzikos Festivalis"te "Müptelayım Sana" şarkısıyla "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi. 1998'de "Teslim Oldum", 2000'de "Yaşasın" albümünü yayınlayan sanatçı, 2006'da çıkardığı "Müzisyen" albümünün ardından, kişisel gelişim ve dini araştırmalara ağırlık verdi. Aynı yıl "Kahin Aziz Malachy'ye Göre Papalığın Sonu" adlı kitaba imza attı.

Yeni parçalardan oluşan "Yeniden Doğuyorum" albümünü 2012'de çıkaran sanatçı, 2016'da yayımlanan "Çeyrek Asır"daki şarkılarında çoğu yeni jenerasyondan şarkıcıyla düet yaptı. Albüm büyük bir ilgi gördü.

- 62 yaşında hayata veda etti

Kolçak, 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. Kanseri maneviyatıyla yendiğini söyleyen sanatçı, bu esnada alkali diyeti yaptığını aktardı.

Haziran 2016'da hastalığı yeniden nükseden sanatçı, yeni bir ameliyat geçirdi ve 8 Temmuz'da yoğun bakımdan çıktı. Hastalığı dolayısıyla Temmuz 2017'de tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, müdahaleye karşın 19 Temmuz 2017'de tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayata veda etti.

Sanatçı sosyal medyadaki hesabından son paylaşımda, "Unutma sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor." sözlerini yazmıştı.

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