91’lik dede doğum gününü sevdikleriyle kutladı

Uzun yaşam şehri Nazilli’de yaşayan Necati Keçeci, 91’inci yaş gününü ailesi ve Nazilli Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi’ndeki arkadaşları ile birlikte kutladı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan asırlık çınar Necati Keçeci, 91’inci yaş gününü kızları Gülay Sezer ve Gülgün Önceler ile Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi’ndeki arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Alzheimer Merkezi çalışanlarına sürprizleri için teşekkür eden Keçeci, “Belediye reisimiz Haluk Alıcık beye bize bu güzel merkezi kazandırdığı için, belediye personeline ise hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Arkadaşlarıma ve yanımda olan aileme çok teşekkür ederim” dedi.

Pastasını kesen ve arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektiren Keçeci, kızı ile dans ederek doyasıya eğlendi.