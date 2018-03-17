HABER

91’lik dede doğum gününü sevdikleriyle kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Uzun yaşam şehri Nazilli’de yaşayan Necati Keçeci, 91’inci yaş gününü ailesi ve Nazilli Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi’ndeki arkadaşları ile birlikte kutladı.Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan asırlık çınar Necati Keçeci, 91’inci yaş gününü kızları Gülay Sezer ve Gülgün Önceler ile Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi’ndeki arkadaşlarıyla birlikte kutladı.Alzheimer Merkezi çalışanlarına sürprizleri için teşekkür eden Keçeci, “Belediye reisimiz Haluk Alıcık beye bize bu güzel merkezi kazandırdığı için, belediye personeline ise hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunarım.

91’lik dede doğum gününü sevdikleriyle kutladı

Uzun yaşam şehri Nazilli’de yaşayan Necati Keçeci, 91’inci yaş gününü ailesi ve Nazilli Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi’ndeki arkadaşları ile birlikte kutladı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan asırlık çınar Necati Keçeci, 91’inci yaş gününü kızları Gülay Sezer ve Gülgün Önceler ile Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi’ndeki arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Alzheimer Merkezi çalışanlarına sürprizleri için teşekkür eden Keçeci, “Belediye reisimiz Haluk Alıcık beye bize bu güzel merkezi kazandırdığı için, belediye personeline ise hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Arkadaşlarıma ve yanımda olan aileme çok teşekkür ederim” dedi.
Pastasını kesen ve arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektiren Keçeci, kızı ile dans ederek doyasıya eğlendi.

91’lik dede doğum gününü sevdikleriyle kutladı

91’lik dede doğum gününü sevdikleriyle kutladı

91’lik dede doğum gününü sevdikleriyle kutladı

91’lik dede doğum gününü sevdikleriyle kutladı

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendiSonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.