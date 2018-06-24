92 yaşında, tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde Naime Ayşe Uz (92), yakınlarının desteğiyle tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullandı.

Kalça kırığı nedeniyle ambulansla oy kullanmaya gelen Yaprak Tahiroğlu ise kendisinin üst kata çıkarılamayacağı belirtilirken yetkililerde sandığın aşağıya indirilemeyeceğini söyleyince oy kullanamadı.

Başkentliler sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmak için sandık başlarına akın etti. Hoşdere Caddesi üzerinde bulunan Çankaya Lisesi’ne oylarını kullanmak için bazı vatandaşlar tekerlekli sandalye ve ambulansla geldiler. Ailesinin yardımı ile tekerlekli sandalye ile oy kullanmak için okula gelen Naime Ayşe Uz, oyunu kullandıktan sonra, "Oyumu kullanmaz olur muyum. Bu yaşta oy kullanmaya geldim" dedi. Özellikle oy kullanmaya geldiğini söyleyen Uz, "Çünkü topalda olsam birçok mazeretimde olsa gelecektim, oyumu kullanacaktım. Çünkü ben Cumhuriyetin bekçisiyim" diye konuştu.

AMBULANSLA GELDİ, OY KULLANAMADAN GERİ DÖNDÜ

Bu arada 3 gün önce düşerek kalçası kırılan Yaprak Tahiroğlu, oy kullanmak için ambulansla Çankaya Lisesi'ne geldi. Tahiroğlu'nun yakınları kalça kırıklığı nedeniyle, sandığının bulunduğu ikinci kata çıkamayacağını bu yüzden sandığın aşağıya indirilmesini veya başka bir çözüm yolunun bulunmasını istedi. Yetkililer sandığın aşağıya indirilmesinin mümkün olmayacağını belirtmesi üzerine Yaprak Tahiroğlu, ambulanstan indirilmeyerek oy kullanmadan geri döndü.

Hasta yakını Bilge Bedestenci, "3 gün önce düştü, kalça kırıklığı oldu. Oyunu kullanmak üzere buraya geldi. Biz ambulansla geldik. Sandığın buraya gelmesini veya engellilere yönelik bir uygulama bekledik, oturması yasak olan hastanın ikinci kata sedye ile çıkartılmasını önerdiler. Tabi ki biz bunu kabul etmedik, oyumuzu kullanmadan gitmek durumunda kaldık" dedi.

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