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93 Harbi şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Ardahan'da, "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın 141. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy: - "Burada savaşların, işgallerin sivillere, kadınlara, çocuklara nasıl bir acı bıraktığı ve en büyük çileyi sivillerin yaşadığını izah etmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile Filistin'de yaşanan acıları dünyaya ve bütün insanlığa hatırlatmak istiyoruz"

Ardahan'da, "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın 141. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ardahan Belediyesince düzenlenen etkinlikte, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanlar için Kura Nehri'ne karanfiller bırakıldı.

Program kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, diğer yetkililer ve vatandaşlar belediyesi binası önünden tarihi Ardahan Köprüsü'ne yürüdü.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, burada yaptığı konuşmada ecdadı yad etmek amacıyla toplandıklarını belirterek Ardahan'ın ilk işgal acısını 1877'de yaşadığını söyledi.

93 Harbi şehitlerini anma etkinliğini ilk kez gerçekleştirdiklerini dile getiren Köksoy, şunları kaydetti:

"Burada savaşların, işgallerin sivillere, kadınlara, çocuklara nasıl bir acı bıraktığı ve en büyük çileyi sivillerin yaşadığını izah etmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile Filistin'de yaşanan acıları dünyaya ve bütün insanlığa hatırlatmak istiyoruz. Sivillere, Müslümanlara yönelik katliamları kınıyoruz, lanetliyoruz. Birleşmiş Milletlerin artık dünyadaki kana, gözyaşına, zulme son verme iradesini göstermelerini diliyoruz."

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93 harbi anma Ardahan Faruk Köksoy

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