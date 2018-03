93 öğrenci TÜMSİAD’a emanet

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Çomaklı, UDEF’in koordinesiyle 93 öğrenciyi TÜMSİAD’a emanet etti.

Konukevi 2‘de düzenlenen kahvaltıda öğrencileri ağırlayan Rektör Çomaklı’ya, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı (TÜMSİAD) Cafer Burucu ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Bölge Koordinatörü Ertan Aksakal eşlik etti.

Düzenlenen programda, 12 ülkeden 93 uluslararası misafir öğrenci, ülkemizi ve şehrimizi tanımaları noktasında ve insanımızın sahiplenme kültürünün yansıtılması açısından TÜMSİAD Başkanı Cafer Burucu’ya emanet edildi.

Konuyla ilgili konuşan Rektör Çomaklı, 87 ülkeden 2 bin 500 öğrenciyi Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu sayının her geçen yıl arttığını söyledi.

Uluslararası öğrencilerin özelde Erzurum, genelde ise Türkiye’den memnun bir şekilde ayrılmalarını arzu ettiğini vurgulayan Çomaklı, “Bu sebeple üniversitemizle iş birliğinde olan güvenilir dernekler ve iş dünyası temsilcileri ile siz misafir öğrencilerimizin şehrimizin ve ülkemizin kültürünü tanımaları için birlikte çalışmaya karar verdik” dedi.

Çomaklı: “Sizleri büyük Atatürk Üniversitesi ailesine katıldığınız için seçiminizden dolayı kutluyorum. Türkiye’nin beş büyük üniversitesinden birindesiniz. Üniversitemiz sosyal yaşam kültürü içinde, ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir kampüs üniversitesidir. Üniversiteyi okuyacağınız bu şehir yani Erzurum, tarihtir. Türkiye’nin önsözüdür. Eğitim öğretim gördüğünüz bu şehri yakından tanıyınız. Bir ülkenin geleceğini eğitilmiş insan gücü belirlemektedir. Bu sebeple ruh ve beden bakımından sağlıklı, inançlı ve sorumluluk duygusuna sahip gençlerin yetiştirilmesini en önemli görevlerimizden biri olarak kabul etmekteyiz. Bu sebeple sizler inşallah kendi ülkelerinizin yetişmiş insan gücü olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Burucu: “Burada sadece eğitim görmek değil, dünyada yaşanılan zalimliklerin nasıl ortadan kaldırabileceğini de çözmemiz lazım. Kendinizi branşlarınızın dışında da geliştirmeniz gerekiyor. Kendinizi ülkenizin sorunlarını dert eden bireyler olarak yetiştirin. Atatürk Üniversitesi akademisyen ve devlet yöneticileri bazında önemli kişiler yetiştiren bir kurumdur. Erzurum insanının da öğrencilere çok özel bir sevgisi vardır. Emperyalist ülkelerin ırkçı tutum davranışlarla ümmeti ve İslam coğrafyasını parçalayıp istedikleri gibi yönetmelerine izin vermeyeceğiz. Birçok İslam ülkesi bu emperyalist ülkelerin ya sömürgesi konumunda, ya da devlet yapılanması bu ülkelerin istedikleri şekilde. Bu düzeni bozmak inşallah sizlere düşecek. Belki İslam hassasiyetiyle yetişmiş sizlerden biri, ülkesinin başına geçecek ve bu kirli ellerden ülkesini kurtaracak” dedi.

UDEF Bölge Koordinatörü Ertan Aksakal, uluslararası öğrencilerle başta eğitim çalışmaları olmak üzere kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerini ifade ederek, gıda, giyecek, sağlık ve harç konusunda öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Aksakallı: “Atatürk Üniversitesi ve TÜMSİAD gibi güvenilir STK’larla beraber yürümek bizleri memnun ediyor. Sayın Rektörümüzün attığı tohumun güzel meyvelerini toplamaya başlayacağız. Sizler bizim barış elçimiz olacaksınız. Geleceğin dünyası inşa edilirken sizler söz sahibi olacaksınız. Derdiniz, sıkıntınız, probleminiz olduğunda her zaman yanınızdayız. Biz bir aileyiz, bir ümmetiz, bir milletiz” ifadelerini kullandı.