HABER

99 milyon yıllık yılan yavrusu fosili bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Myanmar'da bulunan fosilin, üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi

Myanmar'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu.

BBC'de yer alan haberde, fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

Kanada'daki Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.

Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Acıgöllüler, çöp kamyonunda köpek katliamı iddiasına tepki gösterdiAcıgöllüler, çöp kamyonunda köpek katliamı iddiasına tepki gösterdi
Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Myanmar yılan fosili

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.