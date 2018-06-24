99 yaşındaki Ahmet Dede, sandığa gitti

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da 99 yaşındaki Ahmet Özer, oğlu ve gelininin yardımıyla sandığa gidip oyunu kullandı. Ardahan'da 7 çocuğu, 67 torunu ve torunun çocuğu bulunan Ahmet Özer, Çumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için oğlu ve gelinin yardımıyla mahalledeki Atatürk İlköğretim Okulu'na gitti. Görme ve işitme sorunu yaşıyan Ahmet Özer, oğlu ve gelinin yardımıyla okulun merdivenlerini güçlükle çıkarak 1037 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bugüne kadar kullandığı oy sayısını hatırlamadığını belirten Ahmet Özer, "Birinci ve ikinci dünya harbini gördüm. Seçim, vatanımıza hayırlı olur inşallah" dedi.
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