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9.sınıf öğrencilerine yönelik mutfak ve pastacılık dalları tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek içecek Hizmetleri Alanı 9.sınıf öğrencilerine yönelik mutfak ve pastacılık dallarının tanıtımı amacıyla sunum gerçekleştirildi.Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe artın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği (BAPAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaverdi Akgün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kaycı, Eğitim Sorumlusu Murat Çankaya, BAPAPDER Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Atıgan, Şef Sercan Günay ve öğrenciler katıldı.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda Bartın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği (BAPAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaverdi Akgün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kaycı, Eğitim Sorumlusu Murat Çankaya, BAPAPDER Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Atıgan ve Şef Sercan Günay tarafından öğrencilere 10, 11 ve 12.

9.sınıf öğrencilerine yönelik mutfak ve pastacılık dalları tanıtıldı

Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek içecek Hizmetleri Alanı 9.sınıf öğrencilerine yönelik mutfak ve pastacılık dallarının tanıtımı amacıyla sunum gerçekleştirildi.
Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe artın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği (BAPAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaverdi Akgün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kaycı, Eğitim Sorumlusu Murat Çankaya, BAPAPDER Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Atıgan, Şef Sercan Günay ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda Bartın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği (BAPAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaverdi Akgün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kaycı, Eğitim Sorumlusu Murat Çankaya, BAPAPDER Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Atıgan ve Şef Sercan Günay tarafından öğrencilere 10, 11 ve 12. Sınıflarda görecekleri alan dersleri, sektörün dünü, bugünü ve yarını, alan mezunlarının gidebilecekleri üniversite bölümleri, iş imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Etkinlik hakkında bilgi veren Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Meryem Sevgi Yeşilyurt Kılıç; “Bir aydır okulumuzun tanıtımıyla ilgili ilk ve ortaokullarda çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimize okulumuzda bulunan tüm bölümleri anlatmaya çalıştık. Meslek seçiminin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Mesleklerini ne kadar iyi seçerlerse hayatta mutlu olabileceklerini ilettik. Aynı çalışmayı okulumuzun 8. ve 9. sınıf öğrencileri için de yapıyoruz. 9.sınıf öğrencilerimize meslek seçiminin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Çeşitli tanıtım slaytları, mezun öğrenci videoları ve bölüm atölyelerinde yapılan çalışmaların slaytları gösteriliyor. Dediğim gibi tek amacımız öğrencilerimizin doğru alan seçmelerini sağlayabilmek” dedi.

9.sınıf öğrencilerine yönelik mutfak ve pastacılık dalları tanıtıldı

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