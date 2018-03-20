‘9’uncu Üsküdar Sempozyumu’ kitabının tanıtımı gerçekleştirildi

İSTANBUL (İHA)
Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti
HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi
ABD'de okula saldırı!
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum