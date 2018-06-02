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A Milli Futbol Takımı'nda Rusya maçı hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

İdmana, dün Tunus'a karşı ilk 11'de maça başlayan futbolcular katılmadı

NYON (AA) - A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Salı günü Rusya ile Moskova'da yapacağı özel maçın hazırlıklarını İsviçre'de sürdürdü.

Nyon kentindeki Colovray Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda milliler pas çalışması yaptı.

İdmana, dün Tunus'a karşı ilk 11'de maça başlayan futbolcular katılmadı.

A Milli Takım, yarın Nyon'da yapacağı son idmanın ardından Cenevre kentinden Moskova'ya gidecek.

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Rusya Türkiye

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