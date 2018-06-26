"AA dünyada bu işi en iyi yapan kurumlardan biri"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Anadolu yayıncıları olarak halka en doğru sonucu hızla ulaştırdıklarını belirterek, "Saatler ilerledikçe, Anadolu Ajansı'na (AA) yöneltilen ithamların yersiz olduğunu herkes gördü. AA artık dünyada bu işi en iyi yapan kurumlardan biri haline geldi." ifadesini kullandı.

Burhan, yazılı açıklamasında, AA'nın seçim sonuçlarına ilişkin yayınını değerlendirdi.

Seçim sürecinin kısalığına rağmen AA'nın hazırlıklarını hızla tamamladığını, test yayınlarının başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Burhan, seçim gecesi de sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim yayın yasağı göz önüne alınarak yayıncı kuruluşlara aktarıldığını belirtti.

Burhan, şunları kaydetti:

"İlk dakikalarda kuruluşlarımıza ulaşan verilere baktığımızda hiçbir kuşkuya yer olmadığını gördük ve Anadolu yayıncıları olarak halkımıza en doğru sonucu hızla ulaştırdık. Saatler ilerledikçe, Anadolu Ajansı'na yöneltilen ithamların yersiz olduğunu herkes gördü. AA artık dünyada bu işi en iyi yapan kurumlardan biri haline geldi. Anadolu yayıncıları olarak kendilerine duyduğumuz güveni boşa çıkarmayan Anadolu Ajansı'nı kutluyoruz."

