HABER

AA editörleri Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 02:21 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansını temsil eden editörler, Gaziantep'te bir araya geldi - Vali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ile buluşan editör heyeti, kentteki Suriyeli sığınmacılar ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen yerler hakkında bilgilendirildi

GAZİANTEP (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Dünya Dilleri ve Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliklerine bağlı editörler, Gaziantep'te bir araya geldi.

Dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansını temsil eden editörler, "Yıllık Editörler Toplantısı"na katılmak üzere geldikleri Türkiye'de, Gaziantep'i ziyaret etti.

Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nde Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le görüşen editörler, Suriye'deki iç savaştan kaçarak kente gelen sığınmacıların yanı sıra Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen yerlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Yerlikaya, yaptığı konuşmada, Gaziantep olarak Suriye'ye çok ciddi büyüklükte sınırlarının olduğunu belirterek, son 7 yıldır Suriye'deki hayatın iyileştirilmesine yönelik desteklerin sağlandığını anlattı.

Gaziantep'in 7 yıldır küresel göçler başta olmak üzere savaştan etkilenen çok sayıda insana kucak açtığını vurgulayan Yerlikaya, Türkiye'nin 3,5 milyon göçmene ev sahipliği yaptığını, bunun da 500 bine yakınının Gaziantep'te ağırlandığını aktardı.

Yerlikaya, 2 milyonluk nüfusa sahip kentin sığınmacılara sadece kapılarını ve sofralarını açmakla kalmayıp aynı zamanda gönüllerini de açtığını ve kucaklaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin bu anlamda "ensar" niteliğindeki sayılı kentlerinden birinin Gaziantep olduğunu söyleyen Yerlikaya, Gaziantep halkının, fedakarlığını gösterme konusunda sadece sığınmacılar için değil aynı zamanda Suriye'deki kardeşleri için de birbiriyle yarıştığını ifade etti.

Vali Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte bugün Cerablus'un merkezi 50 bini, çevresiyle beraber de 200 bin oldu. Oysa ki bu Cerablus'un kendi nüfusu 7 bin, çevresiyle birlikte de 40 bin değildi. Huzur ortamının sağlanmasıyla beraber, terör örgütlerinden, rejimden kaçanlar bölgeyi buluşma noktası yaptı. Cerablus yükselen bir kent haline geldi. Söz konusu bölgede çok sayıda okul onardık. Sadece Bab'da 50 bin öğrenci eğitim görüyor. En az o kadar öğrenci de Cerablus'ta eğitim görüyor. Bu aziz millet, devletiyle beraber sadece 3,5 milyon sığınmacıya yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda Suriye'deki okulların onarılması, öğretmenlerin maaşı, polis teşkilatının oluşturulması gibi konularda da harekete geçti."

Yerlikaya, Anadolu Ajansının Türk ve dünya medyası bakımından önemine dikkati çekerek, önemli bir vatan hizmetinin yerine getirilmesinde emeği geçen tüm AA personeline teşekkür etti.

- "Suriye topraklarında Türkiye'nin gücünü gösterdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise 7 yıldır Gaziantepliler olarak kentin yaşam kalitesini aşağıya çekmeden Suriye'den gelen misafirleri "ensar ruhuyla" kucakladıklarını belirtti.

Bu kapsamda kentteki belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sığınmacıların eğitiminden sosyal hayata uyumuna kadar onlarca farklı alanda çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, bu konuda ciddi aşamalar kaydedildiğini ve büyük oranda da örnek teşkil edebilecek başarıyı yakaladıklarını vurguladı.

Suriyeli çocukların okullaştırılması konusunda Türkiye ortalamasının bile üzerine çıkıldığını aktaran Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın hemen ardından başta Cerablus olmak üzere hemen her yerde kalkınma hamlesi başlattıklarını ve kısa sürede bölgeyi kalkındırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Şahin, Cerablus gibi bir bölgede 15 gün içinde 70 kamyon çöp temizliği, kente su ve elektrik verilmesi, çocuk yaşam alanları oluşturulmasının yanı sıra insanları sokağa çıkabilir hale getirdiklerine değinerek, bu sayede Suriye topraklarında Türkiye'nin gücünü gösterdiklerini dile getirdi.

AA heyetinin Suriye'de de temaslarda bulunmasının beklendiğini hatırlatan Şahin, Türkiye'nin önemli kurumları arasında yer alan AA'nın yöneticilerinin çalışmaları yerinde görmesini de çok önemsediklerini, bu sayede Türkiye'nin Suriye'deki yaşamlara nasıl dokunduğunun daha iyi anlatılabilir hale geleceğini sözlerine ekledi.

Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklamasıABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haberYargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Anadolu Ajansı fatma şahin Gaziantep ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.