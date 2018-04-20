AA editörleri Gaziantep'te

Gaziantep'in 7 yıldır küresel göçler başta olmak üzere savaştan etkilenen çok sayıda insana kucak açtığını vurgulayan Yerlikaya, Türkiye'nin 3,5 milyon göçmene ev sahipliği yaptığını, bunun da 500 bine yakınının Gaziantep'te ağırlandığını aktardı.

Yerlikaya, yaptığı konuşmada, Gaziantep olarak Suriye'ye çok ciddi büyüklükte sınırlarının olduğunu belirterek, son 7 yıldır Suriye'deki hayatın iyileştirilmesine yönelik desteklerin sağlandığını anlattı.

Dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansını temsil eden editörler, "Yıllık Editörler Toplantısı"na katılmak üzere geldikleri Türkiye'de, Gaziantep'i ziyaret etti.

Yerlikaya, 2 milyonluk nüfusa sahip kentin sığınmacılara sadece kapılarını ve sofralarını açmakla kalmayıp aynı zamanda gönüllerini de açtığını ve kucaklaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin bu anlamda "ensar" niteliğindeki sayılı kentlerinden birinin Gaziantep olduğunu söyleyen Yerlikaya, Gaziantep halkının, fedakarlığını gösterme konusunda sadece sığınmacılar için değil aynı zamanda Suriye'deki kardeşleri için de birbiriyle yarıştığını ifade etti.

Vali Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte bugün Cerablus'un merkezi 50 bini, çevresiyle beraber de 200 bin oldu. Oysa ki bu Cerablus'un kendi nüfusu 7 bin, çevresiyle birlikte de 40 bin değildi. Huzur ortamının sağlanmasıyla beraber, terör örgütlerinden, rejimden kaçanlar bölgeyi buluşma noktası yaptı. Cerablus yükselen bir kent haline geldi. Söz konusu bölgede çok sayıda okul onardık. Sadece Bab'da 50 bin öğrenci eğitim görüyor. En az o kadar öğrenci de Cerablus'ta eğitim görüyor. Bu aziz millet, devletiyle beraber sadece 3,5 milyon sığınmacıya yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda Suriye'deki okulların onarılması, öğretmenlerin maaşı, polis teşkilatının oluşturulması gibi konularda da harekete geçti."