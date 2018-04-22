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AA editörleri İstanbul yeni havalimanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:14 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansını temsil eden editörler, İstanbul yeni havalimanında incelemelerde bulundu - 29 Ekim'de açılacak havalimanı, tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesi ve 76,5 milyon metrekarelik toplam alanı ile dünyanın en büyük havalimanı olacak - Havalimanı milli gelire yüzde 4,9'luk katkı ve 225 bin kişiye istihdam sağlayacak - Havalimanında danışma robotları, biyometrik kontrol, otomatik bagaj teslimi ve birçok entegre mobil uygulama olanakları yer alacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Dünya Dilleri Yayın Yönetmenliklerine bağlı editörler, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul yeni havalimanında (İYH) incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın küresel vizyonunu güçlendirmek ve Türkiye'yi daha yakından tanımak için bir araya gelen editörler, "Yıllık Editörler Toplantısı"na katılmak üzere geldikleri Türkiye'de, İYH'nin tamamlanan bölümlerini dolaşarak projeyi yakından gördü ve yetkililerden bilgi aldı.

Havalimanı projesinin detayları hakkında AA editörlerine bilgi veren yetkililer, havalimanının ilk fazı tamamlandığında yıllık 90 milyon yolcu ve 100'e yakın havayolu şirketine hizmet vereceğini aktardı.

Açılışı 29 Ekim olarak planlanan İHY, 2025'te tüm bölümleri tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesi ve 76,5 milyon metrekarelik toplam alanı ile dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Havalimanında yolculara büyük kolaylık sağlayacak "danışma robotları" hizmet verecek. Ayrıca gelişmiş özelliklere sahip 13 check-in noktası, 468 banko, otomatik bagaj teslim ve uçağa giriş işlemi gibi birçok teknolojik yenilik de yer alacak. Kontrol noktalarındaki biyometrik sistemler ise yolculara geçişlerde ve pasaport kontrolünde hız kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlayacak.

Yolcuların iyi vakit geçirmesi ve alışveriş yapabilmesi için de birçok olanak sağlayan İYH'de 32 bin metrekare yeme-içme alanı ve 100 bin metrekare perakende ticaret alanı hizmete gerecek.

- 2025'te milli gelire yüzde 4,9'luk katkı ve 225 bin istihdam

Havalimanı inşaatında ve diğer birimlerde 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu İYH'nin ekonomiye katkısı 2025'te 73 milyar lira civarında olacak ve milli gelire yüzde 4,9'luk destek sağlayacak.

Proje tamamlandığında ise 225 bin kişi havalimanında istihdam edilecek. Bu rakam, yan sektörlerle birlikte yaklaşık 1,5 milyon kişiye yükselecek.

Ekonomik hedeflerin yanında mimari olarak da ön plana çıkmayı amaçlayan İHY projesinde, modern ve geleneksel motifler bir arada kullanılıyor. Bu amaçla Türk-İslam kültürünün ve İstanbul'un önemli motiflerinden "lale"den ilham alarak inşa edilen Hava Trafik Kontrol Kulesi 2016'da Uluslararası Mimarlık Ödülü kazandı.

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AA'nın "Yıllık Editörler Toplantısı

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