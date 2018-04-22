AA editörleri İstanbul yeni havalimanında

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Dünya Dilleri Yayın Yönetmenliklerine bağlı editörler, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul yeni havalimanında (İYH) incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın küresel vizyonunu güçlendirmek ve Türkiye'yi daha yakından tanımak için bir araya gelen editörler, "Yıllık Editörler Toplantısı"na katılmak üzere geldikleri Türkiye'de, İYH'nin tamamlanan bölümlerini dolaşarak projeyi yakından gördü ve yetkililerden bilgi aldı.

Havalimanı projesinin detayları hakkında AA editörlerine bilgi veren yetkililer, havalimanının ilk fazı tamamlandığında yıllık 90 milyon yolcu ve 100'e yakın havayolu şirketine hizmet vereceğini aktardı.

Açılışı 29 Ekim olarak planlanan İHY, 2025'te tüm bölümleri tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesi ve 76,5 milyon metrekarelik toplam alanı ile dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Havalimanında yolculara büyük kolaylık sağlayacak "danışma robotları" hizmet verecek. Ayrıca gelişmiş özelliklere sahip 13 check-in noktası, 468 banko, otomatik bagaj teslim ve uçağa giriş işlemi gibi birçok teknolojik yenilik de yer alacak. Kontrol noktalarındaki biyometrik sistemler ise yolculara geçişlerde ve pasaport kontrolünde hız kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlayacak.