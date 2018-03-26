AA Editörü Yılmaz'dan İKSV Genel Müdürü Taner'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Taner, Türkiye'de kültür sanatın giderek önem kazanmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Taner, "Artık Türkiye'de de dünyada da çok fazla sınır kalmadı. Kültür ve sanat evrensel bir boyuta ulaştı. Ülkelerin birbiriyle özellikle kültür sanat üzerinden çok daha fazla iletişim içinde olmaları gerektiğini, bunun önemli diyaloglara kapı açacağını söyleştik, konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu." ifadelerini kullandı.

Bünyamin Yılmaz da İKSV'nin İstanbul'un kültür sanat yaşımında sahip olduğu konuma dikkati çekerek, İKSV'nin film, müzik, caz ve tiyatro festivalleri, İstanbul Bienali ve Tasarım Bienali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda etkinliğe imza atmasının önemine işaret etti.

AA'nın kültür sanat haberciliğinin gelişmesi yönündeki çalışmalarını anlatan Yılmaz, kültür sanata medyanın gösterdiği ilginin artması gerektiğinin altını çizdi.

Bünyamin Yılmaz, AA tarafından hazırlanan 2017 yıllığını Görgün Taner'e takdim ederken, Taner de 1. İstanbul Festivali'nde Ozan Sağdıç tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Birinci Festival" adlı kitabı Yılmaz'a hediye etti.