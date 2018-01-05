AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Kasım 2017'de arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,6 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Ocak Pazartesi açıklanacak kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 6,1, ortalaması yüzde 5,6 oldu.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 2,1 ila yüzde 8 aralığında yer aldı.

Öte yandan, kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,9 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişim göstermeyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Ekim 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7,3, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi.

(AA)