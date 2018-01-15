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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 36 dakika önce

- AA Finans anketine katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor

İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerden 3'ü geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında 50 baz puanlık artış beklerken, 18 ekonomist de bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı), marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) ve GLP borç verme faiz oranında değişiklik beklemiyor.

TCMB, PPK'nın aralık ayı toplantısında, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde sabit tutulurken, GLP borç verme faiz oranını ise yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti.

(AA)

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