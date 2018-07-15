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AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı

Iğdır'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Destanı" sergisi açıldı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Atatürk Caddesi'nde düzenlenen serginin açılışını, Iğdır Valisi Enver Ünlü, AK Parti İl Başkan Vekili Ferdi Turan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş yaptı.

Vali Enver Ünlü, açılışın ardından beraberindekilerle sergiyi gezip fotoğrafları inceledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, sabaha kadar açık kalacak.

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15 Temmuz destanı AA fotoğrafları ığdır Vali Enver Ünlü

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