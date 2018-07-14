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AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz Destanı - Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:51 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AA foto muhabirleri tarafından çekilen yaklaşık 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, Edirne'de açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle düzenlenen ''15 Temmuz Destanı - Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergisi açıldı.

Selimiye Meydanı'ndaki Fatih heykeli önünde düzenlenen açılış töreni öncesi, Edirne Valiliği mehter takımı konser verdi.

Serginin açılışına Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bazı bakanlıkların il müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Vali Özdemir'e fotoğrafların sunumunu yaptı.

Özdemir, Anadolu Ajansı'nın çok önemli bir hizmet yaptığını, bir milletin destanlaşan öyküsünü hafızalarla can alıcı karelerle kazıdığını kaydetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AA foto muhabirleri tarafından çekilen yaklaşık 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, hafta başına kadar gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Edirne foto muhabirleri

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