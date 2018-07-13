GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesince (GAÜN), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Ankara ve İstanbul'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli Uyanış" sergisi açıldı.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Sporium Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin kader anı olduğunu söyledi.
Türk milletinin tarih boyunca içeriden ve dışarıdan çok ihanet gördüğünü ifade eden Gür, bu ihanetlerin hepsinin üstesinden gelindiğini belirtti.
Gür, "FETÖ adı altında millete ihanet edenler tarihten yok edilmiştir. 15 Temmuz'u işgal girişimi olarak değerlendiren biriyim. Çünkü terör destekçisi devletlerin İslam'ı yok etmek, terörle Anadolu'yu dize getirmek adına kurdukları DEAŞ ile terör örgütü PKK ve onların Suriye ve Irak'taki uzantıları Türkiye'ye girerek, 15 Temmuz gecesi Anadolu'da işgaller yapmak istediler. O yüzden 'başarısız darbe girişimi' diyerek bu olayı hafifletmeyelim." dedi.
Darbe girişimi başarıya ulaşsaydı ülkedeki durumun Suriye'dekinden çok daha kötü olacağını vurgulayan Gür, "Biz Suriye'ye kol kanat gerdik, peki bize kim kol kanat gerecekti? Sadece bunu düşünmek bile yetmez mi?" ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı foto muhabirlerince darbe gecesi ve sonrası çekilen 55 fotoğrafın yer aldığı sergi, 20 Ağustos'a kadar gezilebilecek.
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