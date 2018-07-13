DENİZLİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Ankara ve İstanbul'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Milli Birlik Günü Resim Sergisi" Denizli'de izlenime sunuldu.
Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen sergi, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.
Protokol üyeleri ve vatandaşlar, belediye binası önünde açılan ve 17 Temmuz Salı gününe kadar açık kalacak sergiyi gezerek, alanda açılan anı defterine düşüncelerini yazdı.
İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden karelerin yer aldığı sergiyi gezenler, o gece yaşananları bir kez daha hatırladı.
- "15 Temmuz ruhunu diri tutacağız"
Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, serginin açılışında yaptığı açıklamada, bu fotoğrafların her şeyi anlattığını belirterek, "Ben inanıyorum ki eğer bugün bu ülkede yaşıyorsak, ay yıldızlı bayrağımızın altında duruyorsak, ibadetlerimizi coşku ile yapıyorsak, bu ülkenin ekmeğini yiyorsak, herkes bunu geçmişimize ve şehitlerimize borçludur. Bu ülke güzel, bu ülke mübarek, bunu da herkes bilsin ki bu millet bu ülkeyi sonuna kadar korumasını bilir. 15 Temmuz'da bunun en güzel örnekleri yaşandı. İnşallah bir daha o günleri görmeyiz." dedi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da belediye olarak "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Milli Birlik Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği yaklaşık 100 fotoğrafın bulunduğu sergiyi düzenlediklerini belirtti.
15 Temmuz'un Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunun altını çizen Subaşıoğlu, şunları söyledi:
"15 Temmuz'da FETÖ, ülkemizde insanların helal oylarıyla seçilmiş bir iktidarı zorla, askeri bir yöntemle, silahla değiştirmek, alaşağı etmek üzere uluslararası güçlerin de verdiği büyük bir destekle darbe girişiminde bulundu. Başarılı olsalardı, sonuçları itibarıyla da Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya dönük çok önemli bir işgal girişimiydi. Ama çok şükür ki Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çağırması ile birlikte bu darbe girişimi püskürtüldü. 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması çok önemli. Bu günü unutmama, unutturmama adına faaliyetlerimize devam edeceğiz. Allah bir daha ülkemizin bağımsızlığını tehlikeye sokma anlamındaki bu girişimlere fırsat vermesin. Ülkemizdeki demokrasi daha da güçlenerek devam etsin."
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