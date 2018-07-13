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AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 22:35 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesince, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Ankara ve İstanbul'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fotoğraf Sergisi"ni Denizlililerle buluşturdu.

Belediye binası önünde düzenlenen sergi, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in katıldığı törenle açıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yaptığı konuşmada, sergide 15 Temmuz'da canlarını hiçe sayarak tankların önüne yatan halkın fotoğrafları ile demokrasi nöbetlerindeki anların ölümsüzleştiği karelerin yer aldığını belirtti.

FETÖ terör örgütünün ülkeyi bölmek için kalkıştığı darbe girişimine milletin meydanlara inerek, tankların önüne yatarak canı pahasına izin vermediğini ifade eden Gürlesin, şunları söyledi:

"Bundan 2 yıl önce hainler Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal edip ele geçirmek amacıyla kalkışmada bulundu. Ancak yüce Türk milleti ülkesine ve demokrasiye canını siper edip sahip çıkarak darbecilere geçit vermedi. O karanlık gece için hesap yapanlara tankların önüne yatan, kahramanca ülkesini savunan Türk milleti en güzel cevabı verdi. Allah bu ülkeye bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın. Devletimiz hainlere ve işbirlikçilerine gereken cezayı veriyor, verecektir. Bizler 15 Temmuz'u unutturmayıp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde o kahramanca karşı koyuşu gelecek nesillere aktarmalıyız. 15 Temmuz ile ilgili çeşitli etkinliklerle bu ülke için canını veren, gazi olan vatandaşlarımızın neler yaşadıklarını unutmayıp unutturmayacağız."

Gürlesin, 15 Temmuz'a kadar vatandaşların izlenimine sunulan sergide 80 fotoğrafın yer aldığını kaydetti.

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'nın, hafızalardan çıkmayacak, çıkarılmayacak bir tarih, o gecenin Türkiye için bir dönüm noktası, kırılma anı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin milli iradesine, birliğine, beraberliğine ve geleceğine yönelik bir darbe girişimine kalkışan FETÖ mensubu üniformalı hainlerin, İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü trafiğe kapattığını, savaş uçakları ile Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladığını, vatandaşa kurşun sıktığını dile getiren Subaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ihanet kalkışmasının yaşandığı anlarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm halkımızı meydanlara davet etti. Bu çağrı ile vatanını, milletini ve bayrağını seven herkes meydanlara akın etti. Milletimiz tanklara, toplara, uçaklara ve silahlara rağmen cesurca bir davranış göstererek, bu kalkışmaya engel oldu. Milli iradeye darbe yapmak isteyen hainlere gereken cevabı, aziz milletimiz verdi. Bombaların yağdığı, kurşunların sıkıldığı o karanlık geceden, tankların önüne yatan, eli silahlı teröristlerin üzerine Türk bayrağı ile korkmadan yürüyen kahramanlarımız sayesinde birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü bir şekilde çıktık. Bu güzel vatanı bölmeye, parçalamaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdik."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe FETÖ

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