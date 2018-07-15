"Devletimizin tüm kurumları ve güvenlik güçleri olarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Canları pahasına istiklaline, istikbaline sahip çıkan milletimizin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek verdiği mücadele, kahramanlık destanı asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesiyle Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke artık 15 Temmuz öncesinden çok daha güçlüdür."

15 Temmuz'un dünya toplumlarına, devletlerine demokrasi dersi veren bir destan olduğuna dikkati çeken Dağlı, şöyle devam etti:

Dağlı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un önemine dikkati çekerek, tarihin en önemli günlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

- "Artık kanımız yerde kalmadı"

Maçka Belediye Başkanı Koçhan da 15 Temmuz'un çok önemli bir tarih olduğuna işaret ederek, bu günün unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz'un bir diriliş günü olduğunu vurgulayan Koçhan, "Bu aziz millet oldukça Türkiye Cumhuriyeti de mazlumların sesi olarak dünyada İslam'ın bayraktarlığını yapacak ve kıyamete kadar var olacaktır. " ifadesini kullandı.

Koçhan, bugünün ayrı bir önemi olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada bir sürü terör olayları olmuştu. En son olayda astsubayımız Ferhat Gedik ve genç kardeşim Eren Bülbül şehit olmuştu. Bundan 15 ile 20 gün kadar önce 2 leş almıştık, bugün de bu bölgede 2 tane daha leşi dün aldık. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerlerine, kahramanca görev yapan tüm polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü artık kanımız yerde kalmadı. Şehit Eren Bülbül'ün ailesine ve tüm şehitlerimizin ailesine karşı artık Maçka'da boynumuz dik, alnımız ak ve onların yüzüne artık rahatlıkla bakabiliyoruz. Çünkü hepsinin intikamını aldık."

Konuşmaların ardından ilçede seyir tepesinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Şahitler Tepesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

