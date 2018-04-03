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AA Haber Akademisi "Yeni Nesil Habercilik Eğitimi" tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Bangladeşli Kadry: "Burada aldığımız eğitimi üniversitelerimizde belki alamazdık. AA'dan eğitim almak bizim için çok büyük bir şans"

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi koordinasyonunda farklı ülkelerden gelip Türkiye'de gazetecilik eğitimi gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik" eğitimi sona erdi.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde, AA Haber Akademisi bünyesinde iki gün süren eğitime, Afganistan, Nijerya, Irak, Endonezya, Bangladeş, Arnavutluk ve Fas'tan Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği mensubu 9 gazeteci ve gazeteci adayı katıldı.

Program kapsamında, AA Haber Merkezi Yayın Yönetmenliği Editörü Ersin Altınsoy ve Sosyal Medya Editörlüğünden Oğuzhan Çal gibi deneyimli gazeteciler eğitim verdi.

Katılımcılara, haber yazma teknikleri, yeni ve sosyal medya uygulamaları ile AA’nın Uluslararası Yayın Politikaları alanlarında bilgiler aktarıldı.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın eğitim programında, pratik ve teorik dersler yer aldı.

- "AA'dan eğitim almak bizim için çok büyük bir şans"

Eğitimin ardından bazı kursiyerler AA muhabirine değerlendirme yaptı. Bangladeş'ten gelerek Türkiye'de Selçuk Üniversitesi yüksek lisans eğitimi alan Ejaz Kadry, AA'nın "Türkiye'nin en prestijli medya kuruluşu olduğuna" vurgu yaparak, burada eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kadry, "Yeni nesil habercilik alanı çok yeni bir kavram olduğu için akademik alanda öğrenemediğimiz şeyleri pratikte o işi yapan deneyimli gazetecilerden aldık. Burada aldığımız eğitimi üniversitelerimizde belki alamazdık. O sebeple AA'dan eğitim almak bizim için çok büyük bir şans." diye konuştu.

Arnavutluk'tan gelen Ankara Üniversitesi lisans öğrencisi Fredinant Hasmuça ise "Medyanın etkisiyle dünya neredeyse bir köyden daha küçük bir duruma geldi. Günlük hayatımızda hepimiz medyayı kullanıyoruz. Bu nedenle medyayı doğru okumak ve sosyal medyayı doğru kullanmak oldukça önemli. AA Haber Akademisi de bu konuda bize büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

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