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AA İspanyolca Servisinin 1'inci kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

Bogota'daki merkezin başlıca hedeflerinden birini, İspanyolca konuşanlara, Türkiye'nin, Arap ve Müslüman dünyasının karmaşık gerçekleri hakkında ilk elden bilgi sağlamak için köprü görevi görmeyi oluşturuyor

BOGOTA (AA) - Dünyada en önemli ve etkin haber ajanslarından Anadolu Ajansının (AA) geçen yıl 1 Ağustos'ta Kolombiya'da açtığı İspanyolca servisi 1'inci yılını doldurdu.

AA'nın İspanyolca servisinin merkezi Bogota'da, İspanya, ABD, Türkiye, İsrail ve tüm Latin Amerika'dan muhabirlerin yanı sıra 18 kişi görev yapıyor. Bu ekip, 86 ülkede muhabirleri olan ve 13 dilde yayın yapan AA'nın küresel ağına bağlı bulunuyor.

Bogota'daki merkezin başlıca hedeflerinden birini, İspanyolca konuşanlara, Türkiye'nin, Arap ve Müslüman dünyasının karmaşık gerçekleri hakkında ilk elden bilgi sağlamak için köprü görevi görmeyi oluşturuyor. Merkez aynı zamanda İspanyolca konuşulan yerlerde güncel olaylar hakkında dünyanın geri kalanına bilgi veriyor.

Ofis, karşılıklı haber akışından öte toplumları bir araya getirmeyi, dünyanın uzak köşelerine ilgiyi artırmayı ve klişeleri yıkmayı amaçlıyor.

İspanyolca servisi açılışından bu yana siyaset, ekonomi, spor ve kültür konularında 12 binin üzerinde haber metni, 8 bin fotoğraf ve bin 300'den fazla video, ayrıca birçok konuda çeşitli uzman analizleri ve infografikler yayınladı. İçeriklerin, Kolombiya'daki basın organlarında derin etkisi olurken, AA, bu kuruluşların haber dağarcıklarının zenginleştirilmesine yardım ediyor.

Bu yıl AA, bölgede göç krizi, yolsuzluk skandalları, devlet başkanı seçimleri ve doğal afetler dahil tüm önemli olayları takip etti, aynı zamanda abonelerine ve kamuya bir dizi özel haber, söyleşi ve insan hikayeleri sunmaya odaklandı.

İspanyolca servisi, artık çok uzak olmayan kültürler ve yerler arasında yeni köprüler kurmayı sürdürürken haberlere ayrılan bölümü genişletmeyi planlıyor.

Türkiye'de 1920 yılında kurulan AA, 100'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, son birkaç yılda dünyanın hemen hemen her köşesine yayıldı.

AA, küresel bir ajans olarak uluslararası aboneleri için günde ortalama bin 384 haber metni, 4 bin fotoğraf, 400 video ve 6 infografik üretiyor.

Ajans, 2017'de dünyada 750 milyondan fazla kişinin konuştuğu İspanyolca ve Endonezce servislerini açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Bogota İspanyolca servisi

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