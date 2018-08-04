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AA kameramanına Filistin'de birincilik ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

Kameraman Dahlan: - "İşgal altındaki topraklarına dönmek isteyen Filistinlilerin düzenlediği gösteriler barışçıl olmasına rağmen İsrail, onları kasten öldürme ve kalıcı sakatlıkla sonuçlanabilecek şekilde yaralama yöntemini kullanıyor"

Filistin'in medya derneklerinden Basınevi tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında, Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki kameramanı Muhammed Dahlan'ın "Dönüş" adlı kısa filmi birinci oldu.

Dahlan'ın (31) Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri esnasında AA için çektiği görüntülerden oluşan "Dönüş" adlı 4 dakikalık kısa film, birinciliğe layık görüldü.

Filmde Filistinlilerin İsrail askeri tarafından vurulduğu anlar ile 7 Nisan'da gösterilerde vurularak şehit olan gazeteci Yasir Murteca'nın da bazı sahneleri yer alıyor.

Dahlan, yaptığı açıklamada, filmin, her kesimden Filistinlinin Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılımlarını konu aldığını belirtti.

Film aracılığıyla dünyaya ve uluslararası topluma, İsrail'in barışçıl ve sivil göstericilere nasıl muamele ettiğini, onları kasıtlı olarak öldürdüğünü ve sakat kalmalarına sebep olduğunu göstermek istediğini kaydeden Dahlan, "İşgal altındaki topraklarına dönmek isteyen Filistinlilerin düzenlediği gösteriler barışçıl olmasına rağmen İsrail, onları kasten öldürme ve kalıcı sakatlıkla sonuçlanabilecek şekilde yaralama yöntemini kullanıyor." dedi.

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AA kameramanı Gazze kısa film Muhammed Dahlan

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