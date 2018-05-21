Anadolu Ajansının (AA) deneyimli sağlık muhabiri Yeşim Sert Karaaslan'ın, obeziteyle mücadele eden 8 kişinin hayat hikayesine ve alanında uzman doktorların konuya ilişkin bilgilerine yer verdiği "Obeziteye Meydan Okuyanlar" isimli kitabı okuyucularla buluştu.

Danimarka Büyükelçiliğinde Avrupa Obezite Günü dolayısıyla Novo Nordisk firmasının katkılarıyla düzenlenen toplantıda Sert Karaaslan'ın derlediği ve yazdığı "Obeziteye Meydan Okuyanlar" isimli kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Karaaslan, obezite ile anne ve babasının yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla tanıştığını anlattı. Anne ve babasının sağlığına kilo vererek kavuştuğunu söyleyen Karaaslan, hayatta hiçbir başarının tesadüf olmadığını, kilo vermenin de meslekte kazanılan başarıların da çalışarak, mücadele ederek var olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının ve yöneticilerinin desteğiyle sağlık haberciliğinde uzmanlaştığını, 21 yıldır gazetecilik yaptığını belirten Karaaslan, "Sağlık haberciliğinde bu yaşadığım tecrübelerle birilerine şifa bulmak haddim değil ama yol göstermeye çalışmak, birilerinin yaşadığı sıkıntıları başkalarının yaşamaması için belki kılavuz olmak amacıyla bir kitap hazırlamak istedim." diye konuştu.