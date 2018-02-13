AA muhabiri Özen ikinci kez anne oldu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü Ankara Haberleri Editörlüğü başmuhabirlerinden Ayşe Eda Ünlü Özen, ikinci kez anne oldu.
Özel bir hastanede, 3 kilo 520 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe ''Kaan'' adı verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eda Ünlü Özen ve Cüneyt Özen çiftinin ''Mert'' isminde bir çocukları bulunuyor.
Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı
Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı
Haciz skandalında flaş gelişme! Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti
İsrail, 'Batı Şeria'yı ilhak etmek için ABD ile görüştük' dedi, Beyaz Saray'dan jet yanıt geldi
Almanya'da PKK yandaşları SPD binasını bastı
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
Whatsapp'ta yürüyeyim derken rezil oldular
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rio Karnavalı başladı
Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum