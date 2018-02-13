AA muhabiri Özen ikinci kez anne oldu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü Ankara Haberleri Editörlüğü başmuhabirlerinden Ayşe Eda Ünlü Özen, ikinci kez anne oldu.

Özel bir hastanede, 3 kilo 520 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe ''Kaan'' adı verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eda Ünlü Özen ve Cüneyt Özen çiftinin ''Mert'' isminde bir çocukları bulunuyor.