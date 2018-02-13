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AA muhabiri Özen ikinci kez anne oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 08:54 | Son Güncelleme

AA muhabiri Özen ikinci kez anne oldu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü Ankara Haberleri Editörlüğü başmuhabirlerinden Ayşe Eda Ünlü Özen, ikinci kez anne oldu.

Özel bir hastanede, 3 kilo 520 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe ''Kaan'' adı verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eda Ünlü Özen ve Cüneyt Özen çiftinin ''Mert'' isminde bir çocukları bulunuyor.

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Anadolu Ajansı Ayşe Eda Ünlü Özen

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